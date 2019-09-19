İbn-i Sina'nın da sağlık için tavsiye ettiği sumağın sağlığımıza olan faydaları

Orta Doğu'da sıklıkla tüketilen sumak, Türk mutfağında genellikle kebap ve soğan salatalarında kullanılır. Antioksidan kapasitesi en yüksek baharat olan sumak, sadece lezzeti değil şifasıyla da göz dolduruyor.

O SADECE BAHARAT DEĞİL AYNI ZAMANDA ŞİFA KAYNAĞI

Yabani ot türlerinden biri olan sumak meyvesi toplanır ve öğütülerek baharat haline getirilir. Hemen hemen her toprakta yetişebilen sumağın 150 farklı çeşidi bulunuyor. İbn-i Sina'nın El- Kanun -Fi't tıbbi kitabında da sumaktan bahsedilmiştir. Bilim insanı İbn-i Sina, sumağın balla karıştırılıp ezildiğinde kanamayı durdurma etkisinden bahsetmiştir.

Eski zamanlarda binlerce yıl boyunca kumaş boyası olarak kullanılan sumak, zamanla alternatif tıbbın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sumak sadece baharat olarak değil, çay şeklinde hazırlanarak tüketilebilir. Özellikle sindirim sorunlarının tedavisinde etkili olan bu kırmızı baharat, diyabetten bağışıklık sistemini iyileştirmeye kadar etkili. Bir hafta boyunca sumak çayı içer ya da baharatını yemeklerinize eklerseniz bu sağlık sorunlarına yakalanma riskini en aza indirebilirsiniz.