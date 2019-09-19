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İbn-i Sina'nın da sağlık için tavsiye ettiği sumağın sağlığımıza olan faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

"Baharatların süper starı" olarak anılan sumak, ekşi lezzetiyle kebaplara, soğan salatalarına ve çeşitli et yemeklerine yakışan bir lezzettir. Çoğunlukla yemeklere tat vermek için kullanılsa da aslında iyi bir şifacıdır. Geleneksel tıpta önemli bir yere sahip olan sumak, İbn-i Sina'nın da önerileri arasında yer almıştır. Peki sumak neye iyi gelir? Merak edenler için detaylarıyla anlatıyoruz...

Orta Doğu'da sıklıkla tüketilen sumak, Türk mutfağında genellikle kebap ve soğan salatalarında kullanılır. Antioksidan kapasitesi en yüksek baharat olan sumak, sadece lezzeti değil şifasıyla da göz dolduruyor.

O SADECE BAHARAT DEĞİL AYNI ZAMANDA ŞİFA KAYNAĞI

Yabani ot türlerinden biri olan sumak meyvesi toplanır ve öğütülerek baharat haline getirilir. Hemen hemen her toprakta yetişebilen sumağın 150 farklı çeşidi bulunuyor. İbn-i Sina'nın El- Kanun -Fi't tıbbi kitabında da sumaktan bahsedilmiştir. Bilim insanı İbn-i Sina, sumağın balla karıştırılıp ezildiğinde kanamayı durdurma etkisinden bahsetmiştir.

Açıkta satılan baharat, kuruyemiş ve bakliyatlara dikkatAçıkta satılan baharat, kuruyemiş ve bakliyatlara dikkat

Eski zamanlarda binlerce yıl boyunca kumaş boyası olarak kullanılan sumak, zamanla alternatif tıbbın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sumak sadece baharat olarak değil, çay şeklinde hazırlanarak tüketilebilir. Özellikle sindirim sorunlarının tedavisinde etkili olan bu kırmızı baharat, diyabetten bağışıklık sistemini iyileştirmeye kadar etkili. Bir hafta boyunca sumak çayı içer ya da baharatını yemeklerinize eklerseniz bu sağlık sorunlarına yakalanma riskini en aza indirebilirsiniz.

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