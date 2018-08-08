İbn-i Sina'nın tedavi yöntemiydi! Faydaları tıbben kanıtlandı

Yapılan araştırmalar sonucu tavuk suyu hücrelerin büyümesini engelleyen aminoasitler tarafından son derece zengin. Özellikle mevsim geçişlerinde meydana gelen soğuk algınlığı, yaz gribi ya da nezle tedavisinin en doğru ilacı oluyor.
Tavuk suyu çorbası, beyaz kan hücre üretimini destekliyor. Bu sayede gribe yakalanmak biraz daha zorlaşıyor. Bazı hastalıklar vücutta su kaybına neden olur, örneğin ishal. Bu durumlarda vücut inanılmaz halsiz kalır ve tansiyon düşüklüğü yaşanır. Bu süreçte sıvı tüketmek, vücutta bulunan alerjenler ve yabancı etklenlerle mücadele eder. Vücudun kaybettiği sıvıyı tavuk suyuna çorba geri kazandırır.
Asırlardır tedavi amacıyla kullanılan tavuk suyu boğaz ağrısı ve bademcik iltihabına da çok iyi gelir. Bahsettiğimiz faydalardan yararlanmak için hazır tavuk suyu yerine evde kendi tavuk suyunuzu yapmanızı tavsiye ediyoruz:
Malzeme Listesi
2 adet tavuk göğsü
1 adet kereviz sapı ve yaprağı
1/2 adet maydanoz
2 adet havuç
1 adet soğan
3 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tane kırmızıbiber
göz kararı tuz
Yıkayıp süzdüğünüz tavuk göğüs etlerini geniş bir tencereye alın. Üzerine ince doğranmış sebzeler, baharatlar, tuz ve suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatmadan 50 dakika kısık ateşte pişirin.
Tavuk etlerini ayrı bir yere aldıktan sonra tavuk suyunu süzgeç yardımıyla süzüp hava almayan cam bir kavanoza aktarın.
Ilıdıktan sonra buzdolabında 2-3 gün derin dondurucuda ise 6 ay saklayabilirsiniz.
Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun ilk savunması olan nötrofiller , bakterilerin yok edilmesi, iltihaplanma ve mukus üretimi yardımıyla vücuttan atımına yardımcı olur. Soğuk algınlığına karşı tavuk suyu çorba içilmesi, sinüslerin temizlenmesini sağlayarak tedaviyi sonlandırır.
Tavuk suyu çorba aynı zamanda sindirimi düzenleyen ve bağırsakların iç yüzeyinin iyileşmesine yardım eder. İçerdiği birçok faydalı madde bağışıklık sistemini ayakta tutar.
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