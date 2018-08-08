İbn-i Sina'nın tedavi yöntemiydi! Faydaları tıbben kanıtlandı

Yapılan araştırmalar sonucu tavuk suyu hücrelerin büyümesini engelleyen aminoasitler tarafından son derece zengin. Özellikle mevsim geçişlerinde meydana gelen soğuk algınlığı, yaz gribi ya da nezle tedavisinin en doğru ilacı oluyor.

Tavuk suyu çorbası, beyaz kan hücre üretimini destekliyor. Bu sayede gribe yakalanmak biraz daha zorlaşıyor. Bazı hastalıklar vücutta su kaybına neden olur, örneğin ishal. Bu durumlarda vücut inanılmaz halsiz kalır ve tansiyon düşüklüğü yaşanır. Bu süreçte sıvı tüketmek, vücutta bulunan alerjenler ve yabancı etklenlerle mücadele eder. Vücudun kaybettiği sıvıyı tavuk suyuna çorba geri kazandırır.

Asırlardır tedavi amacıyla kullanılan tavuk suyu boğaz ağrısı ve bademcik iltihabına da çok iyi gelir. Bahsettiğimiz faydalardan yararlanmak için hazır tavuk suyu yerine evde kendi tavuk suyunuzu yapmanızı tavsiye ediyoruz:

Malzeme Listesi

2 adet tavuk göğsü

1 adet kereviz sapı ve yaprağı

1/2 adet maydanoz

2 adet havuç

1 adet soğan

3 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tane kırmızıbiber

göz kararı tuz