YEMEK

İbn-i Sina'nın tedavi yöntemiydi! Faydaları tıbben kanıtlandı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Genellikle hastalık dönemlerinde içilen tavuk suyu çorba, Antik çağdan bu yana tedavi amacıyla kullanılıyor. İbn-i Sina'nın da tedavi yöntemleri arasında bulunan tavuk suyu çorba günümüzde sihirli iksir olarak biliniyor. Bilim insanları tarafından bazı hastalıklar için ısrarla öneriliyor.

İbn-i Sina'nın tedavi yöntemiydi! Faydaları tıbben kanıtlandı

Yapılan araştırmalar sonucu tavuk suyu hücrelerin büyümesini engelleyen aminoasitler tarafından son derece zengin. Özellikle mevsim geçişlerinde meydana gelen soğuk algınlığı, yaz gribi ya da nezle tedavisinin en doğru ilacı oluyor.

iStock-509659658

Tavuk suyu çorbası, beyaz kan hücre üretimini destekliyor. Bu sayede gribe yakalanmak biraz daha zorlaşıyor. Bazı hastalıklar vücutta su kaybına neden olur, örneğin ishal. Bu durumlarda vücut inanılmaz halsiz kalır ve tansiyon düşüklüğü yaşanır. Bu süreçte sıvı tüketmek, vücutta bulunan alerjenler ve yabancı etklenlerle mücadele eder. Vücudun kaybettiği sıvıyı tavuk suyuna çorba geri kazandırır.

iStock-881037032

Asırlardır tedavi amacıyla kullanılan tavuk suyu boğaz ağrısı ve bademcik iltihabına da çok iyi gelir. Bahsettiğimiz faydalardan yararlanmak için hazır tavuk suyu yerine evde kendi tavuk suyunuzu yapmanızı tavsiye ediyoruz:

Malzeme Listesi

tavuk suyu

2 adet tavuk göğsü
1 adet kereviz sapı ve yaprağı
1/2 adet maydanoz
2 adet havuç
1 adet soğan
3 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tane kırmızıbiber
göz kararı tuz

iStock-483061164

Yıkayıp süzdüğünüz tavuk göğüs etlerini geniş bir tencereye alın. Üzerine ince doğranmış sebzeler, baharatlar, tuz ve suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatmadan 50 dakika kısık ateşte pişirin.

Tavuk etlerini ayrı bir yere aldıktan sonra tavuk suyunu süzgeç yardımıyla süzüp hava almayan cam bir kavanoza aktarın.

Ilıdıktan sonra buzdolabında 2-3 gün derin dondurucuda ise 6 ay saklayabilirsiniz.

iStock-953432658

Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun ilk savunması olan nötrofiller , bakterilerin yok edilmesi, iltihaplanma ve mukus üretimi yardımıyla vücuttan atımına yardımcı olur. Soğuk algınlığına karşı tavuk suyu çorba içilmesi, sinüslerin temizlenmesini sağlayarak tedaviyi sonlandırır.

Tavuk suyu çorba aynı zamanda sindirimi düzenleyen ve bağırsakların iç yüzeyinin iyileşmesine yardım eder. İçerdiği birçok faydalı madde bağışıklık sistemini ayakta tutar.

En güzel tavuk çorbası tarifi için tıklayın.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şahriyeli tavuk suyuna Çorba.... tavuk suyu tavuk suyu faydaları

En Çok Okunan Haberler

Aslı Enver, Murat Boz'u görünce kaçtı

Aslı Enver, Murat Boz'u görünce kaçtı

'Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Çin Seddi' olayı reklam mı?

'Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Çin Seddi' olayı reklam mı?

Batmak üzereyken işe aldığı elemanı sayesinde zengin olan seyyar satıcı

Batmak üzereyken işe aldığı elemanı sayesinde zengin olan seyyar satıcı

Başka yerde yaşayamam! Derinlemesine mizah kokan en eğlenceli pazar tezgahları

Başka yerde yaşayamam! Derinlemesine mizah kokan en eğlenceli pazar tezgahları

Sevmeyenini daha görmedik! Türk mutfağının en sık kullanılan sebzesi patlıcanla yapılan 8 lezzet

Sevmeyenini daha görmedik! Türk mutfağının en sık kullanılan sebzesi patlıcanla yapılan 8 lezzet

En sıcak havada bile serinlemenize yardımcı olacak 8 içecek

En sıcak havada bile serinlemenize yardımcı olacak 8 içecek

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar uyardı: Çocuklarınıza kesinlikle yedirmeyin

Uzmanlar uyardı: Çocuklarınıza kesinlikle yedirmeyin

Bu ikisini muhakkak birlikte yemelisiniz! Sonuç inanılmaz

Bu ikisini muhakkak birlikte yemelisiniz! Sonuç inanılmaz

Cinsel hayatınızı canlandırmak için yemeniz gereken tek besin var

Cinsel hayatınızı canlandırmak için yemeniz gereken tek besin var

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

O hastalığın çaresi ev yoğurdu!

O hastalığın çaresi ev yoğurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her sabah poğaça yiyenler dikkat! O hastalığa sebep oluyor

Her sabah poğaça yiyenler dikkat! O hastalığa sebep oluyor

Pişmiş yemekleri sakın böyle saklamayın! Neden mi?

Pişmiş yemekleri sakın böyle saklamayın! Neden mi?

En sıcak havada bile serinlemenize yardımcı olacak 8 içecek

En sıcak havada bile serinlemenize yardımcı olacak 8 içecek

Batmak üzereyken işe aldığı elemanı sayesinde zengin olan seyyar satıcı

Batmak üzereyken işe aldığı elemanı sayesinde zengin olan seyyar satıcı

Sevmeyenini daha görmedik! Türk mutfağının en sık kullanılan sebzesi patlıcanla yapılan 8 lezzet

Sevmeyenini daha görmedik! Türk mutfağının en sık kullanılan sebzesi patlıcanla yapılan 8 lezzet

Başka yerde yaşayamam! Derinlemesine mizah kokan en eğlenceli pazar tezgahları

Başka yerde yaşayamam! Derinlemesine mizah kokan en eğlenceli pazar tezgahları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.