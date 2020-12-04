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İbn-i Sina'nın tedavi yöntemiydi: Şifalı tavuk suyu çorba tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 04.12.2020 09:01 | Son Güncelleme:
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İbn-i Sina'nın tedavi yöntemiydi: Şifalı tavuk suyu çorba tarifi

Antik çağdan bu yana tedavi edici amacıyla pişirilen tavuk suyuna çorba, hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın da tedavi yöntemlerinden biriydi. Soğuk algınlığı ve griple mücadele eden tavuk suyu çorbasını siz de hazırlamak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Aminoasitler tarafından son derece zengin olan tavuk suyu çorba, mevsim geçişlerindeki soğuk algınlığı, nezle ya da grip tedavisi için birebir. Yapılan araştırmalar sonucu tavuk suyu, hücrelerin büyümesini engelleyen aminoasitler tarafından son derece zengin. Beyaz kan üretimini de destekleyen tavuk suyuna çorba, su kaybını da ortadan kaldırıyor. Nezle ve gribin doğal tedavisi olan tavuk suyu çorbası tarifi geliyor, şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

2 adet tavuk suyu
5 su bardağı tavuk suyu
Bir çay bardağı tel şehriye
Bir adet havuç
Birkaç dal maydanoz
Karabiber
Tuz

YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini haşlayın. Haşlama suyundan 5 bardak kenara ayırın.
Haşlanmış tavukları didikleyin.
Havucu rendeleyin ve az miktar zeytinyağında kavurun.
Tavuk suyunu tencereye koyun ve ocağa alın. Su kaynamaya başlayınca içine tel şehriyeyi ilave edin.
Didiklenmiş tavukları ve havucu da tencereye ekleyin.
Tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozları da tencereye koyup 10 dakika kaynatın.
Üzerine limon sıkarak içebilirsiniz.

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