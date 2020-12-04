İbn-i Sina'nın tedavi yöntemiydi: Şifalı tavuk suyu çorba tarifi

Aminoasitler tarafından son derece zengin olan tavuk suyu çorba, mevsim geçişlerindeki soğuk algınlığı, nezle ya da grip tedavisi için birebir. Yapılan araştırmalar sonucu tavuk suyu, hücrelerin büyümesini engelleyen aminoasitler tarafından son derece zengin. Beyaz kan üretimini de destekleyen tavuk suyuna çorba, su kaybını da ortadan kaldırıyor. Nezle ve gribin doğal tedavisi olan tavuk suyu çorbası tarifi geliyor, şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

2 adet tavuk suyu

5 su bardağı tavuk suyu

Bir çay bardağı tel şehriye

Bir adet havuç

Birkaç dal maydanoz

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini haşlayın. Haşlama suyundan 5 bardak kenara ayırın.

Haşlanmış tavukları didikleyin.

Havucu rendeleyin ve az miktar zeytinyağında kavurun.

Tavuk suyunu tencereye koyun ve ocağa alın. Su kaynamaya başlayınca içine tel şehriyeyi ilave edin.

Didiklenmiş tavukları ve havucu da tencereye ekleyin.

Tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozları da tencereye koyup 10 dakika kaynatın.

Üzerine limon sıkarak içebilirsiniz.



