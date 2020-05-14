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Et, tavuk suyu hazırlamanın ve saklamanın pratik yolu! Sır gibi saklanan tarifler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Doğru malzeme ve tarifle yapılan her yemekle aldığınız övgü, yemek pişirme keyfinizi de arttırır. Örneğin, mutfağımızın vazgeçilmezi olan çorbaların lezzeti ve şifası suyunda gizlidir. Beş yıldızlı restoran şeflerine şapka çıkartacak çorbalar için, et ve tavuk suyunun doğru hazırlanmış olması önemlidir. Peki, yemeklerimizi vazgeçilmez kılacak et ve tavuk suyu nasıl hazırlanır? Nasıl saklanır?

Et, tavuk suyu hazırlamanın ve saklamanın pratik yolu! Sır gibi saklanan tarifler...

Dünyaca ünlü mutfak okullarında tüm şefler, mutfağın temel tekniklerinden biri olan, et ve tavuk suyunu hazırlamayı öğreniyorlar. Zira et ve tavuk suyu, sadece kemikleri suya atıp kaynatmaktan ibaret değildir. İşte, pişerken kokusuyla cezbedecek, lezzeti ile damağınızı şenlendirecek dört dörtlük et ve tavuk suyu tarifleri.

5 YILDIZLI RESTORAN USULÜ TAVUK SUYU

MALZEMELER

1 kg kemikli, derisi alınmamış tavuk eti
1-2 büyük boy soğan
2 havuç
Yarım limon
Arzu ettiğiniz kadar taze kekik, yarım demet maydanoz sapı
2 defne yaprağı
Tane karabiber
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yeteri kadar su

HAZIRLANIŞI
Tavuk etlerini bir tepsiye koyun.
Izgara konumunda 220 derecede, tavuklar altın sarısı bir renk alıncaya kadar 15-20 dakika fırınlayın.
Derin bir bir tencerede kaynamaya başlayan sıcak suya, fırından çıkardığınız tavukları atıp kapağını kapatın.
Kaynayan tencerenin kapağını açın, ocağın altını kısın.
Başka bir tavada zeytinyağı ile soğan ve havucu kavurarak karamelize edin.
Sotelenmiş sebzeleri kaynamakta olan tavukların üzerine ekleyin.
Taze kekik, maydanoz sapı, defne yaprağı, tane karabiber ve limonu da ekleyip tencerenin kapağını tekrar kapatın.
Böylece baharatların tüm aroması tavuk suyuna geçecektir.
Kısık ateşte, yaklaşık bir saat sonra tavuk suyunuz hazır olacaktır.
Tavuk parçalarını ve büyük sebzeleri mümkün olduğunca çıkardıktan sonra, bir tülbent yardımıyla tavuk suyunu süzerek soğumaya bırakabilirsiniz.

FRANSIZ USULÜ ET SUYU

MALZEMELER
1 kg kasapta parçalara ayrılmış ilikli dana kemiği
3 orta boy soğan
2 kereviz
2 orta boy havuç
1 maydanoz demetinin sapları
2 defne yaprağı
Tane karabiber
3-4 litre su

HAZIRLANIŞI
İlikli dana kemiğini ve iri doğranmış sebzeleri bir fırın tepsisine yerleştirerek, ızgara konumunda 220 derecede yaklaşık 1 saat fırınlayın.
Fırından çıkmış sıcak tepsiye 1 litre su ekleyin.
Tüm malzemeyi tepsiden alıp, geniş bir tencereye koyun.
Kemik parçalarının üzerini geçecek şekilde, yaklaşık 3 litre daha su ekleyin.
Aromatik ot ve baharatları da ekleyerek tencereyi kısık ateşte pişmeye bırakın.
Arada sırada üstte biriken köpükleri, kemikleri karıştırmadan alın.
Kemikleri fokur fokur kaynatmadan, ağır ateşte en az 3-4 saat pişirin.
Önce delikli bir süzgeç, sonra da bir tülbent yardımıyla et suyunu süzün.

ET VE TAVUK SUYUNU HİJYENİK VE UZUN SÜRELİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Hazırladığınız et ve tavuk suyunu, oda ısısında iyice soğuduktan sonra, buz kalıplarına ya da buz poşetlerine doldurarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Daha büyük porsiyonlar halinde saklamak için ise tek kullanımlık plastik bardakları tercih edebilirsiniz.


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