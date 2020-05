Et, tavuk suyu hazırlamanın ve saklamanın pratik yolu! Sır gibi saklanan tarifler...

Dünyaca ünlü mutfak okullarında tüm şefler, mutfağın temel tekniklerinden biri olan, et ve tavuk suyunu hazırlamayı öğreniyorlar. Zira et ve tavuk suyu, sadece kemikleri suya atıp kaynatmaktan ibaret değildir. İşte, pişerken kokusuyla cezbedecek, lezzeti ile damağınızı şenlendirecek dört dörtlük et ve tavuk suyu tarifleri.

5 YILDIZLI RESTORAN USULÜ TAVUK SUYU

MALZEMELER

1 kg kemikli, derisi alınmamış tavuk eti

1-2 büyük boy soğan

2 havuç

Yarım limon

Arzu ettiğiniz kadar taze kekik, yarım demet maydanoz sapı

2 defne yaprağı

Tane karabiber

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar su

HAZIRLANIŞI

Tavuk etlerini bir tepsiye koyun.

Izgara konumunda 220 derecede, tavuklar altın sarısı bir renk alıncaya kadar 15-20 dakika fırınlayın.

Derin bir bir tencerede kaynamaya başlayan sıcak suya, fırından çıkardığınız tavukları atıp kapağını kapatın.

Kaynayan tencerenin kapağını açın, ocağın altını kısın.

Başka bir tavada zeytinyağı ile soğan ve havucu kavurarak karamelize edin.

Sotelenmiş sebzeleri kaynamakta olan tavukların üzerine ekleyin.

Taze kekik, maydanoz sapı, defne yaprağı, tane karabiber ve limonu da ekleyip tencerenin kapağını tekrar kapatın.

Böylece baharatların tüm aroması tavuk suyuna geçecektir.

Kısık ateşte, yaklaşık bir saat sonra tavuk suyunuz hazır olacaktır.

Tavuk parçalarını ve büyük sebzeleri mümkün olduğunca çıkardıktan sonra, bir tülbent yardımıyla tavuk suyunu süzerek soğumaya bırakabilirsiniz.