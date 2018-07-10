YEMEK

Ibn-i Sina'ya göre bütün meyvelerden daha besleyici olan dikenli incirin faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilen doğal şifa kaynağı dikenli incir, Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olarak yetişir. İçerisinde barındırdığı çokça vitamin sayesinde bakın nelere iyi geliyor!

Ibn-i Sina'ya göre bütün meyvelerden daha besleyici olan dikenli incirin faydaları

Genelde dikenli incir olarak anılsa da farklı isimlerle de anılır bu meyvemiz; frenk yemişi, kaktüs meyvesi ya da hint inciri isminde karşılaşmak mümkün.

iStock-605997192

Ülkemizin çeşitli yerlerinde yetiştirien dikenli incir kurak bölgeleri oldukça sever. Antalya, Muğla, Adana ve Mersin civarında çokça bulunur. Tatil bölgelerinde el tezgahlarında soyarak satılır, gördüğünüzde mutlaka tadına bakın :) Çünkü hem lezzetli hem de bol şifalı bir meyve!

iStock-619645410

Tam bir C vitamini deposusu olan dikenli incir, çok güçlü bir antioksidan deposudur.

Cildi güzelleştirme etkisi vardır. Kırışıklıklara karşı savaş verir. Öyle ki bu noktada aleo veradan çok daha etkili olduğu söylenmektedir.

iStock-609085718

Ege Bölgesi'nde doğal viagra olarak bilinir. Düzenli yenildiği takdirde cinsel performansı artırdığı söylenmektedir.

En sık kullanıldığı alan ise göz altı şişlikleridir.

Günde 2,3 adet yendiğinde bağırsak faaliyetlerini düzenler. Sindirim sistemi için en doğal şifa kaynağıdır.

iStock-492418102

İbn-i Sina'ya göre bütün meyvelerden çok daha besleyici olan incir, özellikle yaz aylarında oluşan halsizliği ve yorgunluğu ortadan kaldırır.

iStock-600091336

Doğada kendiliğinden yetişir ve her yaş grubundan insan rahatlıkla tüketebilir. Ancak gün içerisinde 2 3 adetten fazla tüketmemek gerekir aksi halde karın ağrısına neden olur.

Dikenli kabuğu soyularak tüketilir. Suyu da içilebilir. Dikenli incir genelde soğuk bir şeklde yenilmektedir. Yani anlayacağınız tam bir yaz meyvesi :)

iStock-155068856

Aman dikkat! Dikenleri fena batar... Soyarken çok çok dikkatli olmak gerekir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dikenli incir hint yemişi kaktüs meyvesi

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Beştepe'deki törene katılan ünlüler

Beştepe'deki törene katılan ünlüler

Bu restoranda yemek yemek isteyenler soyunmak zorunda

Bu restoranda yemek yemek isteyenler soyunmak zorunda

Günde 7 defa 7 tane tüketirseniz...

Günde 7 defa 7 tane tüketirseniz...

Ibn-i Sina'ya göre bütün meyvelerden daha besleyici olan dikenli incirin faydaları

Ibn-i Sina'ya göre bütün meyvelerden daha besleyici olan dikenli incirin faydaları

Baba olmak isteyenler günde bir avuç tüketmeli!

Baba olmak isteyenler günde bir avuç tüketmeli!

İlginizi Çekebilir

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

En doğal afrodizyak! Koklayınca hem erkeklerde hem kadınlarda libido artırıyor

En doğal afrodizyak! Koklayınca hem erkeklerde hem kadınlarda libido artırıyor

Geleceğin süper besini diyorlar: Hamam böceği sütü

Geleceğin süper besini diyorlar: Hamam böceği sütü

Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Papatyadan ayırt etmek zor! Faydalı diye satılıyor ama tehlike saçıyor

Papatyadan ayırt etmek zor! Faydalı diye satılıyor ama tehlike saçıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meyve suyu ve meyve nektarı arasındaki farkı biliyor musunuz?

Meyve suyu ve meyve nektarı arasındaki farkı biliyor musunuz?

Günde 7 defa 7 tane tüketirseniz...

Günde 7 defa 7 tane tüketirseniz...

Baba olmak isteyenler günde bir avuç tüketmeli!

Baba olmak isteyenler günde bir avuç tüketmeli!

Çırpma teli en kolay nasıl temizlenir?

Çırpma teli en kolay nasıl temizlenir?

Bu restoranda yemek yemek isteyenler soyunmak zorunda

Bu restoranda yemek yemek isteyenler soyunmak zorunda

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Faydaları hayat kurtarıyor

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Faydaları hayat kurtarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.