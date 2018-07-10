Ibn-i Sina'ya göre bütün meyvelerden daha besleyici olan dikenli incirin faydaları

Genelde dikenli incir olarak anılsa da farklı isimlerle de anılır bu meyvemiz; frenk yemişi, kaktüs meyvesi ya da hint inciri isminde karşılaşmak mümkün.

Ülkemizin çeşitli yerlerinde yetiştirien dikenli incir kurak bölgeleri oldukça sever. Antalya, Muğla, Adana ve Mersin civarında çokça bulunur. Tatil bölgelerinde el tezgahlarında soyarak satılır, gördüğünüzde mutlaka tadına bakın :) Çünkü hem lezzetli hem de bol şifalı bir meyve!

Tam bir C vitamini deposusu olan dikenli incir, çok güçlü bir antioksidan deposudur.

Cildi güzelleştirme etkisi vardır. Kırışıklıklara karşı savaş verir. Öyle ki bu noktada aleo veradan çok daha etkili olduğu söylenmektedir.

Ege Bölgesi'nde doğal viagra olarak bilinir. Düzenli yenildiği takdirde cinsel performansı artırdığı söylenmektedir.

En sık kullanıldığı alan ise göz altı şişlikleridir.

Günde 2,3 adet yendiğinde bağırsak faaliyetlerini düzenler. Sindirim sistemi için en doğal şifa kaynağıdır.

İbn-i Sina'ya göre bütün meyvelerden çok daha besleyici olan incir, özellikle yaz aylarında oluşan halsizliği ve yorgunluğu ortadan kaldırır.