İbni Sina'nın her derde deva olan işte o muhteşem şifa kürü!

İncir ve zeytinyağının ayrı ayrı birçok faydası bulunuyor. Bu iki sağlıklı besin kullanılarak hazırlanan kür ise her hastalığa şifa oluyor. İbni Sina'nın incir ve zeytinyağından oluşturduğu etkili kürü, vücut direncini artırıp vücuttaki zararlı maddelerin etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. Her derde deva olan şifa kürünün nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim.
MALZEMELER
250 gram kuru incir
HAZIRLANIŞI
İncirleri bol su ile yıkayıp kurumaya bırakın.
Daha sonra incirlerinizi küp küp doğrayın.
Doğradığınız incirleri yarım litrelik bir cam kavanoza koyun.
İncirlerin üzerini geçecek kadar zeytinyağı ilave edin.
Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin.
İbni Sina'nın mucizevi kürü, bilinen bilinmeyen birçok hastalığa şifa oluyor. İncir ve zeytinyağından oluşan karışımın faydalarının neler olduğuna göz atalım.
Meme kanserinin önlenmesine katkı sağlar.
Hızlı yağ yakımına destek verir.
İncir ve zeytinyağı bağırsakları hareketlendirerek kabızlık probleminin giderilmesine yardımcı olur.
Reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarını önler.
Vücudun temizlenmesinde önemli rol oynar.
İncirde bulunan yüksek kalsiyum oranı kemiklerin güçlenmesine katkı sağlayarak ilerleyen yaşlarda ortaya çıkması muhtemel problemleri önler.
Kalp sağlığının korunmasında büyük etki gösterir.
Karaciğerdeki toksinlerin azalmasına yardımcı olarak cildi güzelleştirir.
Kolesterolü düzenler.
Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardım eder.
Hatırlatalım; astım, alerji, öksürük gibi şikayetleri olanların şikayeti en aza indirmek için 6 ay boyunca bu küre devam etmelerinde fayda var.
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