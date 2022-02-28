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İbni Sina'nın her derde deva olan işte o muhteşem şifa kürü!

28.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim dünyasının öncü isimlerinden İbni Sina; doğada var olan bitki, sebze ve meyvelerden karışımlar elde ederek hastalıkların tedavisinde kullanılacak reçeteler hazırlamış çok önemli bir isim. Hazırladığı kürlerle doğal tedavi yöntemlerinin önünü açan İbni Sina'nın kuru incir ve zeytinyağı ile oluşturduğu mucizevi kür her derde deva olarak biliniyor. Karşınızda İbni Sina şifa kürü tarifi!

İbni Sina'nın her derde deva olan işte o muhteşem şifa kürü!

İncir ve zeytinyağının ayrı ayrı birçok faydası bulunuyor. Bu iki sağlıklı besin kullanılarak hazırlanan kür ise her hastalığa şifa oluyor. İbni Sina'nın incir ve zeytinyağından oluşturduğu etkili kürü, vücut direncini artırıp vücuttaki zararlı maddelerin etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. Her derde deva olan şifa kürünün nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim.

İBNİ SİNA'NIN HER DERDE DERMAN OLACAK ŞİFA KÜRÜ

MALZEMELER

  • 250 gram kuru incir

  • 1 litre zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • İncirleri bol su ile yıkayıp kurumaya bırakın.

  • Daha sonra incirlerinizi küp küp doğrayın.

  • Doğradığınız incirleri yarım litrelik bir cam kavanoza koyun.

  • İncirlerin üzerini geçecek kadar zeytinyağı ilave edin.

  • Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin.

  • Bu süre tamamlandığında şifa kürünü sabah ve akşam olmak üzere her gün tüketebilirsiniz.

İBNİ SİNA ŞİFA KÜRÜNÜN FAYDALARI

İbni Sina'nın mucizevi kürü, bilinen bilinmeyen birçok hastalığa şifa oluyor. İncir ve zeytinyağından oluşan karışımın faydalarının neler olduğuna göz atalım.

  • Meme kanserinin önlenmesine katkı sağlar.

  • Hızlı yağ yakımına destek verir.

  • İncir ve zeytinyağı bağırsakları hareketlendirerek kabızlık probleminin giderilmesine yardımcı olur.

  • Reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarını önler.

  • Vücudun temizlenmesinde önemli rol oynar.

  • İncirde bulunan yüksek kalsiyum oranı kemiklerin güçlenmesine katkı sağlayarak ilerleyen yaşlarda ortaya çıkması muhtemel problemleri önler.

  • Kalp sağlığının korunmasında büyük etki gösterir.

  • Karaciğerdeki toksinlerin azalmasına yardımcı olarak cildi güzelleştirir.

  • Kolesterolü düzenler.

  • Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardım eder.

  • Vücudu gribal enfeksiyonlardan korur.

Hatırlatalım; astım, alerji, öksürük gibi şikayetleri olanların şikayeti en aza indirmek için 6 ay boyunca bu küre devam etmelerinde fayda var.

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