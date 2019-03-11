Mynet Trend

İbo'dan Yasemin Şefkatli’ye teşekkür gecikmedi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 11.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, gelen dizi tekliflerini İdo istemedi diye reddetti. İbrahim Tatlıses ise bu duruma sessiz kalmadı ve gelin adayına teşekkür etti.

İbo'dan Yasemin Şefkatli’ye teşekkür gecikmedi

Kasım ayında İdo Tatlıses ile yeniden bir araya gelen Yasemin Şefkatli barışma sonrasında “İlişkimizde son söz sevgilimin. Ne derse, ne isterse o” açıklaması yapmıştı.

Ayrılık döneminde bir markanın reklamında oynayan Şefkatli’ye, üç diziden teklif gelince sözünün arkasında durdu ve İdo istemediği için teklifleri geri çevirdi…

İddiaya göre İdo, senaryoları beğenmediği için sevgilisinin bu projelerde yer almasını istememiş.

ibrahim-yorum

Bugün ise ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Instagram’da bu haberi paylaşan bir hesaba yorum yaptı ve “Aferin sevgili kızıma. Çok teşekkür ederim canım. İnanıyorum ki, sen de ne istersen o da ‘Yasemin ne derse o’ diyecektir” dedi…

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Olay sözler: Ben bu ülkenin diktatörü olsam...Olay sözler: Ben bu ülkenin diktatörü olsam...
4. evlilik için adım attı! Yüzüğün değeri olay!4. evlilik için adım attı! Yüzüğün değeri olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi... Zararlı mı?

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi... Zararlı mı?

Şoke eden itiraf: Otelde ilişkiye girdikten sonra...

Şoke eden itiraf: Otelde ilişkiye girdikten sonra...

Vodafone Park'ı sallayan güzel

Vodafone Park'ı sallayan güzel

Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!

Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

İlk programda olay oldu! Gülme krizine girdi

İlk programda olay oldu! Gülme krizine girdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Annesinin vefatından sonra ilk kez görüntülenen Hande Erçel'in olaylı gecesi

Annesinin vefatından sonra ilk kez görüntülenen Hande Erçel'in olaylı gecesi

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O isim noktayı koydu! Can Yaman ve Demet Özdemir sevgili mi?

O isim noktayı koydu! Can Yaman ve Demet Özdemir sevgili mi?

Cem Özer'den olay sözler: Ben bu ülkenin diktatörü olsam...

Olay sözler: Ben bu ülkenin diktatörü olsam...

Jennifer Lopez’in nişan yüzüğünün değeri dudak uçuklatıyor

4. evlilik için adım attı! Yüzüğün değeri olay!

Ünlü opera sanatçısı intihar etti!

Ünlü opera sanatçısı intihar etti! Geride bu notu bıraktı

Serdar Ortaç güneşi gördü! Eşi Chloe paylaştı!

Chloe'den ilginç paylaşım! Serdar Ortaç ilk kez...

Şeyma Subaşı'dan kızıyla eğlenceli paylaşım

Şeyma Subaşı'dan kızıyla eğlenceli paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.