İbo'dan Yasemin Şefkatli’ye teşekkür gecikmedi

Kasım ayında İdo Tatlıses ile yeniden bir araya gelen Yasemin Şefkatli barışma sonrasında “İlişkimizde son söz sevgilimin. Ne derse, ne isterse o” açıklaması yapmıştı.

Ayrılık döneminde bir markanın reklamında oynayan Şefkatli’ye, üç diziden teklif gelince sözünün arkasında durdu ve İdo istemediği için teklifleri geri çevirdi…

İddiaya göre İdo, senaryoları beğenmediği için sevgilisinin bu projelerde yer almasını istememiş.

Bugün ise ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Instagram’da bu haberi paylaşan bir hesaba yorum yaptı ve “Aferin sevgili kızıma. Çok teşekkür ederim canım. İnanıyorum ki, sen de ne istersen o da ‘Yasemin ne derse o’ diyecektir” dedi…

