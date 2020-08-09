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  4. İbo'nun kızı Elif Ada'nın halayı gündem oldu! Yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı

İbo'nun kızı Elif Ada'nın halayı gündem oldu! Yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 08:08 | Son Güncelleme

Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada Tatlıses'in halay çekmesi sosyal medyada gündem oldu. Elif Ada'ya gelen yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı.

İbo'nun kızı Elif Ada'nın halayı gündem oldu! Yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı

Uzun yıllar birlikte olduğu İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız'ın kısa sürede biten evliliğinden Elif Ada adında bir kızı oldu. 7 yaşına giren Elif Ada'nın halay çekerken videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Bir magazin sayfasında "İbrahim Tatlıses’in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, babasının şarkısında yaptığı dansla yeteneğini gözler önüne serdi" yorumuyla paylaşılan habere gelen yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı.

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Yıldız o paylaşımın altına şunları yazarak tepkisini gösterdi: "Bazı arkadaşlar saçmalamayın isterseniz! 7 yaşında bir çocuk kendi halinde eğleniyor tabii ki ortada bir yetenek yok..! Öyle bir iddia da yok! Mutlaka sizin çocuklarınız çok daha güzel oynuyordur. 2.sayfa yazarken nezaketen öyle yazmış. Sakin..!!!!!"

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın büyüdükçe babasına daha çok benzemesi de gözlerden kaçmadı.

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