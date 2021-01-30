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'İbo Show'a katılan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses anısı

30.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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'İbo Show'a katılan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses anısı

İbrahim Tatlıses, silahlı saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show' ile sahnelere geri döndü. Ünlü türkücü, bu hafta da birbirinden renkli isimleri programında ağırlayacak. Programın yeni bölüm fragmanındaki diyaloglar dikkat çekiyor.

Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen 'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oluyor.

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"NEDEN BELLİ ETMEDİN?"

Muazzez Ersoy'dan "İbrahim Bey'in hayranı olmayan var mı?" övgüsünü duyan İbo, "Sen de hayran mıydın?" sorusunu yöneltiyor. "Evet" yanıtını alan Tatlıses, "Neden hiç belli etmedin?" sözleriyle herkesi kahkahaya boğuyor.

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"BABAYA SELAM SÖYLE"

Programın bir diğer konuğu da usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in (73) kızı Doğa Rutkay. Sempatik oyuncu, "Arada ben size hikayemi anlattım, Benim için çok özel bir şarkı" ifadelerini kullanıyor.

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Doğa Rutkay'ın açıklamaları sonrası Tatlıses, "Sen de babaya selam söyle benden" diyor. Bunun üzerine Ali Sunal'dan, "Biz kalkalım mı abi, selamını aldık" esprisi geliyor.

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ALİ SUNAL: BABAM AĞZI KULAKLARINDA EVE GELDİ

Temmuz 2000'de bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden efsane oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasıyla ilgili anısıyla herkesi duygulandırıyor.

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Ali Sunal, babasının İbrahim Tatlıses anısını, "Bir gün babam ağzı kulaklarında eve geldi. İlk CD'yi daha piyasaya çıkmadan imzalayıp vermişsiniz. Nasıl mutlu, nasıl keyifli" şeklinde anlatıyor.

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DİDEM YILLAR SONRA 'İBO SHOW'DA

Didem Kınalı, yıllar sonra yeniden 'İbo Show'da danslarıyla boy gösterecek. İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti.

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