İbo Show bu hafta da ses getirecek bir bölümle ekranlara geliyor. İbrahim Tatlıses, ağırladığı konuklarla izleyenlere müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Peki İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show 20 Nisan 2022 Çarşamba konukları kimler? Star TV'nin sevilen programının 20 Nisan Çarşamba günkü bölümüne ilişkin detaylar haberimizde...

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses, bu hafta programda Ankaralı Turgut, Ayşe Dinçer, Hüseyin Kağıt ve Ankaralı Coşkun'u konuk edecek.

İbo Show’un yeni bölümü 20 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:00’de ekranlara gelecek.

İBO SHOW 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA KONUKLARI KİMLER?

Ünlü şarkıcı ve türkücüleri konuk olduğu 'İbo Show'un 20 Nisan 2022 Çarşamba günü ekrana gelecek olan bölümünde Ankaralı Turgut, Ayşe Dinçer, Hüseyin Kağıt ve Ankaralı Coşkun sevilen şarkılarını seslendirecekler.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut sahne ismiyle tanınan Turgut Karataş 1963 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müzisyenliğe henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamıştır.

Babası gibi müzisyen olan Turgut, askerlik görevini yapana kadar darbuka ve bağlama aletlerini çalmayı öğrenmiştir. Yöresel müzik yapan Turgut, daha çok Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye yönelir. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden ünlü şarkıcı, Megastar Tarkan'ın Oynama Şıkıdım adlı parçasını "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı.

Öte yandan Ankaralı sanatçı, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrılmasının ardından Meltem Karataş ile evlendi. İki evliliğini de sonlandıran şarkıcının ilk eşinden 5 çocuğu vardır.

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

1977 doğumlu Ayşe Dinçer 44 yaşındadır. Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer, Emre Ergen ile evli.Liseler arası ses yarışmasında birinci olan Dinçer, genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne aldı ve aile geçimine katkı sağladı. 1996'da ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti. 2002'de Mersin'den Ankara'ya yerleşen Dinçer, 6 yıl sonra İstanbul'a geldi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başlayan Dinçer 2008'den itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde konser verdi.

Ayşe Dinçer'in albümleri:

1999- Gözlerin Aydın

2008- Koçum Benim

2010- Bu Fasulye 7.5 Lira

2011- Bay Bay Canım

2012- Nakış Nakış

2013- Gönüllerin Ayşesi

2014- Aşkımız Olay Olacak

2015- Bunun Adı Aşk

2017- Oh Sana

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

Besteci, şarkıcı, söz yazarı Hüseyin Kağıt, 1 Ocak 1982’de Ankara’nın Haymana ilçesinde doğdu. İlköğretimini Ankara Sincan'da tamamlayan Hüseyin Kağıt’ın babası aslen Trabzonlu, annesi Haymanalıdır.

Hüseyin Kağıt, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokuldan sonra ailesinin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı okuyamayan Hüseyin Kağıt, Çıraklık Okulu elektrik bölümüne gitti, orada 3 sene eğitim gördü. Bu esnada müzikle ilgilendiğinden dolayı çevresindekiler ona bir saz hediye etti.

öylece kendi kendine saz çalmaya ve müzikle ilgilenmeye başlayan Hüseyin Kağıt’ın müzik piyasasında tanınması 2012’de Özkan Özcan'la beraber okuduğu "Hayatı Tesbih Yapmışım" adındaki şarkının sosyal medyada bir anda 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 4.5 milyondan fazla tıklanmasıyla oldu.

Özellikle Ankara oyun havaları söyleyen ve tarz olarak arabeski de benimseyen Hüseyin Kağıt’ın 200'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. Adını duyurmasının ardından birçok alanda çalışmalar yapan Hüseyin Kağıt, radyo ve televizyon programlarına konuk oldu, film müziği, reklam seslendirmesi, dizi müziği, klip ve gazino çalışmalarını bir arada yürüttü.

2013’ten beri medya kuruluşları tarafından yılın halk sanatçısı ödülüne layık görülen Hüseyin Kağıt, Eryaman'da oturuyor. Meltem Kağıt ile evli olan Hüseyin Kağıt, 3 çocuk sahibidir.

Hüseyin Kağıt'ın albümleri:

Böyle Olsun İstemezdim · 2013

Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009

Zamanı Geldi · 2016

Potpori, Vol. 2 · 2019

Hiç Soran Varmı ? · 2020

Sevmek Ne Güzel · 2021

Bu Gece Bu Şehri Yakmaya Geldim · 2020

Körebe (Potpori) · 2019

Ankaralı Namık Şarkıları · 2018

Zamanı Geldi · 2016

Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011

Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009

Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011

Böyle Olsun İstemezdim · 2013

Zamanı Geldi · 2016

All Stars Ankara, Vol. 1 · 2013

Yoksa Kalbin Taş mı Senin · 2021

Aşka Iftira · 2021

Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011

ANKARALI ÇOŞKUN KİMDİR?

4 Nisan 1977 Ankara doğumlu Ankaralı Coşkun 44 yaşındadır. Ankaralı Coşkun'un babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibidir. Ankaralı Coşkun bağlama ile henüz 5 yaşında tanıştı. Ankaralı Coşkun daha bebekken babasından bağlamayı alıp çalmaya başladı. 8 yaşına geldiğinde saz çalıp türküler söylemeye başlayan Ankaralı Coşkun, daha iyi türkü söylemek için saatlerce çalıştı.

Ankaralı Coşkun'un ilk albümü 19 yaşındayken çıktı. "Vay Seni Vay Vay" albümünü müzikseverlerle buluşturan Ankaralı Coşkun, asıl çıkışını 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle yaptı. Usta dediği birden fazla sanatçının da yer aldığı albüm ile Ankaralı Coşkun, adını geniş kitlelere duyurdu.

2003'te "Yapmazdım – Pire" adlı 3. albümünü, 2005'te "Yalan mı – Ağır Abi" adını verdiği 4. albümünü, 2007'de "Karaçalı" adlı 5. albümünü, 2009'da "Bana ne" adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun kendisini tüm Türkiye'ye hatta Türkiye'yi aşarak tüm dünyaya tanıttığı 7. albümü olan "Ankara'nın Bağları" nı ise 2011 yılında çıkardı.

