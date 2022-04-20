İbo Show bu hafta da ses getirecek bir bölümle ekranlara geliyor. İbrahim Tatlıses, ağırladığı konuklarla izleyenlere müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Peki İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show 20 Nisan 2022 Çarşamba konukları kimler? Star TV'nin sevilen programının 20 Nisan Çarşamba günkü bölümüne ilişkin detaylar haberimizde...
İbrahim Tatlıses, bu hafta programda Ankaralı Turgut, Ayşe Dinçer, Hüseyin Kağıt ve Ankaralı Coşkun'u konuk edecek.
İbo Show’un yeni bölümü 20 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:00’de ekranlara gelecek.
Ünlü şarkıcı ve türkücüleri konuk olduğu 'İbo Show'un 20 Nisan 2022 Çarşamba günü ekrana gelecek olan bölümünde Ankaralı Turgut, Ayşe Dinçer, Hüseyin Kağıt ve Ankaralı Coşkun sevilen şarkılarını seslendirecekler.
Ankaralı Turgut sahne ismiyle tanınan Turgut Karataş 1963 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müzisyenliğe henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamıştır.
Babası gibi müzisyen olan Turgut, askerlik görevini yapana kadar darbuka ve bağlama aletlerini çalmayı öğrenmiştir. Yöresel müzik yapan Turgut, daha çok Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye yönelir. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.
1994 yılında İstanbul'a giden ünlü şarkıcı, Megastar Tarkan'ın Oynama Şıkıdım adlı parçasını "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı.
Öte yandan Ankaralı sanatçı, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrılmasının ardından Meltem Karataş ile evlendi. İki evliliğini de sonlandıran şarkıcının ilk eşinden 5 çocuğu vardır.
1977 doğumlu Ayşe Dinçer 44 yaşındadır. Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer, Emre Ergen ile evli.Liseler arası ses yarışmasında birinci olan Dinçer, genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne aldı ve aile geçimine katkı sağladı. 1996'da ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti. 2002'de Mersin'den Ankara'ya yerleşen Dinçer, 6 yıl sonra İstanbul'a geldi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başlayan Dinçer 2008'den itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde konser verdi.
Ayşe Dinçer'in albümleri:
1999- Gözlerin Aydın
2008- Koçum Benim
2010- Bu Fasulye 7.5 Lira
2011- Bay Bay Canım
2012- Nakış Nakış
2013- Gönüllerin Ayşesi
2014- Aşkımız Olay Olacak
2015- Bunun Adı Aşk
2017- Oh Sana
Besteci, şarkıcı, söz yazarı Hüseyin Kağıt, 1 Ocak 1982’de Ankara’nın Haymana ilçesinde doğdu. İlköğretimini Ankara Sincan'da tamamlayan Hüseyin Kağıt’ın babası aslen Trabzonlu, annesi Haymanalıdır.
Hüseyin Kağıt, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokuldan sonra ailesinin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı okuyamayan Hüseyin Kağıt, Çıraklık Okulu elektrik bölümüne gitti, orada 3 sene eğitim gördü. Bu esnada müzikle ilgilendiğinden dolayı çevresindekiler ona bir saz hediye etti.
öylece kendi kendine saz çalmaya ve müzikle ilgilenmeye başlayan Hüseyin Kağıt’ın müzik piyasasında tanınması 2012’de Özkan Özcan'la beraber okuduğu "Hayatı Tesbih Yapmışım" adındaki şarkının sosyal medyada bir anda 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 4.5 milyondan fazla tıklanmasıyla oldu.
Özellikle Ankara oyun havaları söyleyen ve tarz olarak arabeski de benimseyen Hüseyin Kağıt’ın 200'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. Adını duyurmasının ardından birçok alanda çalışmalar yapan Hüseyin Kağıt, radyo ve televizyon programlarına konuk oldu, film müziği, reklam seslendirmesi, dizi müziği, klip ve gazino çalışmalarını bir arada yürüttü.
2013’ten beri medya kuruluşları tarafından yılın halk sanatçısı ödülüne layık görülen Hüseyin Kağıt, Eryaman'da oturuyor. Meltem Kağıt ile evli olan Hüseyin Kağıt, 3 çocuk sahibidir.
Hüseyin Kağıt'ın albümleri:
Böyle Olsun İstemezdim · 2013
Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009
Zamanı Geldi · 2016
Potpori, Vol. 2 · 2019
Hiç Soran Varmı ? · 2020
Sevmek Ne Güzel · 2021
Bu Gece Bu Şehri Yakmaya Geldim · 2020
Körebe (Potpori) · 2019
Ankaralı Namık Şarkıları · 2018
Zamanı Geldi · 2016
Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011
Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009
Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011
Böyle Olsun İstemezdim · 2013
Zamanı Geldi · 2016
All Stars Ankara, Vol. 1 · 2013
Yoksa Kalbin Taş mı Senin · 2021
Aşka Iftira · 2021
Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011
4 Nisan 1977 Ankara doğumlu Ankaralı Coşkun 44 yaşındadır. Ankaralı Coşkun'un babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibidir. Ankaralı Coşkun bağlama ile henüz 5 yaşında tanıştı. Ankaralı Coşkun daha bebekken babasından bağlamayı alıp çalmaya başladı. 8 yaşına geldiğinde saz çalıp türküler söylemeye başlayan Ankaralı Coşkun, daha iyi türkü söylemek için saatlerce çalıştı.
Ankaralı Coşkun'un ilk albümü 19 yaşındayken çıktı. "Vay Seni Vay Vay" albümünü müzikseverlerle buluşturan Ankaralı Coşkun, asıl çıkışını 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle yaptı. Usta dediği birden fazla sanatçının da yer aldığı albüm ile Ankaralı Coşkun, adını geniş kitlelere duyurdu.
2003'te "Yapmazdım – Pire" adlı 3. albümünü, 2005'te "Yalan mı – Ağır Abi" adını verdiği 4. albümünü, 2007'de "Karaçalı" adlı 5. albümünü, 2009'da "Bana ne" adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun kendisini tüm Türkiye'ye hatta Türkiye'yi aşarak tüm dünyaya tanıttığı 7. albümü olan "Ankara'nın Bağları" nı ise 2011 yılında çıkardı.
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