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İbo Show'da Cansever'in yeğeni Samara Can, Havalı Geliyor şarkısıyla dans etti

20.02.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un 20 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. İbo Show'a konuk olan arabesk müziğin usta ismi Cansever'in yeğeni Samara Can'ın ise Havalı Geliyor isimli roman havasıyla göbek attığı anlar dikkat çekti. İbrahim Tatlıses ise Samara Can'a övgü dolu sözler söyledi.

İbo Show'da Cansever'in yeğeni Samara Can, Havalı Geliyor şarkısıyla dans etti

İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Cansever, Berdan Mardini, Kader, Günel, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.

Arabesk müziğin usta ismi Cansever'in yeğeni Samara Can, İbo Show'da Cansever ile düet yaptıkları Havalı Geliyor isimli roman havasında oynadı.

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TATLISES'TEN SAMARA CAN'A ÖVGÜ

İbrahim Tatlıses Cansever'in söylediği Havalı Geliyor isimli şarkının sonunda dansını bitiren Samara Can'a "Senin yandan atmanı yesinler, çok teşekkür ediyorum. Hep benim halimi hatırımı soruyor, Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.

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İbrahim Tatlıses İbo Show
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