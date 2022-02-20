İbo Show'da Cansever'in yeğeni Samara Can, Havalı Geliyor şarkısıyla dans etti

İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Cansever, Berdan Mardini, Kader, Günel, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.

Arabesk müziğin usta ismi Cansever'in yeğeni Samara Can, İbo Show'da Cansever ile düet yaptıkları Havalı Geliyor isimli roman havasında oynadı.

TATLISES'TEN SAMARA CAN'A ÖVGÜ

İbrahim Tatlıses Cansever'in söylediği Havalı Geliyor isimli şarkının sonunda dansını bitiren Samara Can'a "Senin yandan atmanı yesinler, çok teşekkür ediyorum. Hep benim halimi hatırımı soruyor, Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.





