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  4. İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı

İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı

07.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı dans ederken başını çevirmiş ve uzun süre tartışmaların merkezinde yer almıştı. Serttaş'ın yeni şarkısının klip tanıtımında, yatta dans eden bikinili kadınların yer alması Twitter'da tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Ocak ayında İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen ibo Show'a katılan Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı karşısında dans ederken sürekli başını farklı yöne çevirmişti.

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...

Bu görüntüleriyle haftalarca konuşulan Serttaş, bu sefer de yeni şarkısı Akdeniz'in klibiyle gündeme geldi.

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"DANSÖZE BAKMADIN AMA BİKİNİLİ KADINLARLA KLİP ÇEKTİN"

56 yaşındaki şarkıcının yeni klibinde bikinili kadınların yer alması ve Serttaş'ın kadınlarla dans etmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Serttaş için "Didem'e bakmıyordun klibinde üstsüz kadın var", "Dansöze bile göz ucuyla bakmazken bu klip ne?",

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"İbo Show'dan sonra seni takdir etmiştik bu olmadı" ve "Didem oynarken bakmadın üstsüz kadınlarla klip çekmişsin" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Serttaş İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 13 yorum
onlarla imam nikahı kıydıysa normaldir... :)
Orada SHOW yapmış yani adam ne üzerine gidiyorsunuz. Üstsüz kızlı klip çekmese kim izleyecek klibi biraz da o yönden düşünün
onlar yabancı onlara serbest :D

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