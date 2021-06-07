İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı

Ocak ayında İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen ibo Show'a katılan Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı karşısında dans ederken sürekli başını farklı yöne çevirmişti.

Bu görüntüleriyle haftalarca konuşulan Serttaş, bu sefer de yeni şarkısı Akdeniz'in klibiyle gündeme geldi.

"DANSÖZE BAKMADIN AMA BİKİNİLİ KADINLARLA KLİP ÇEKTİN"

56 yaşındaki şarkıcının yeni klibinde bikinili kadınların yer alması ve Serttaş'ın kadınlarla dans etmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Serttaş için "Didem'e bakmıyordun klibinde üstsüz kadın var", "Dansöze bile göz ucuyla bakmazken bu klip ne?",

"İbo Show'dan sonra seni takdir etmiştik bu olmadı" ve "Didem oynarken bakmadın üstsüz kadınlarla klip çekmişsin" gibi yorumlar yapıldı.



