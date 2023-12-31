İbo Show'daki abartı filtre sosyal medyayı salladı! Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın o halini görenler inanamadı

İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu.



İbo Show'da kullanılan filtre ise izleyenlerin diline düştü.

"SEBEBİ HÜLYA AVŞAR..."

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hülya Avşar'ın daha önce rol aldığı dizideki filtreyi de gösterek "Bu flu görüntünün sebebi kesinlikle Hülya Avşar . Her gittiği yere götürüyo. Masumiyet bir ara Kösem de de yapılmıştı" yorumunu yazdı.

YORUM YAĞDI

Filtrenin ayarı kaçtığı yayında konukların yüzleri de değişti. Yayına yansıyan ilginç görüntülere sosyal medyada da yorum yağdı.



İşte yorumlardan bazıları...









