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  4. İbo Show efsane oryantali Tanyeli oğullarıyla fotoğraf paylaştı! "Bu yasaktan sonra söz verdim kendim"

İbo Show efsane oryantali Tanyeli oğullarıyla fotoğraf paylaştı! "Bu yasaktan sonra söz verdim kendim"

19.08.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Tanyeli oğullarıyla pozunu paylaşıp sokağa çıkma yasağına dair hissettiklerini paylaştı. Tanyeli'nin son hali de gündem oldu.

İbo Show efsane oryantali Tanyeli oğullarıyla fotoğraf paylaştı! "Bu yasaktan sonra söz verdim kendim"

Bir döneme damga vuran ünlü oryantal Tanyeli sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oryantal Tanyeli, ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşıyor. 2 oğluyla fotoğrafını paylaşan Tanyeli, koronavirüs sürecinde evde oturmaktan sıkıldı.

Tanyeli yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

eaeaeae

Sokağa çıkma yasağı bitince (Haberler göre toplam 4 ay gibi sürüyor, belki 6 ay gibi yüzde seksen aşılama tamamlanırsa özgürlük) Yani bu yasaktan sonra söz verdim kendime evde hiç oturmayacağım! Bu kadar uzun sokağa çıkma yasağı bir tek burada var galiba. Allah'tan birikmiş fotoğraflar, baktıkça gözünde canlanır anılar, bu paylaşım da en güzellerinden birisi.

Ekran Alıntısı

Tanyeli'nin bu paylaşımı ve değişimi de sosyal medyada gündem oldu.

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İbo Show
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