İbo Show konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

İbo Show konuğu Ender Balkır'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da deneyimi bulunan Ender Balkır'ın asıl mesleği öğretmenliktir. Peki İbo Show konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
10 Şubat 1977 Tunceli doğumlu Ender Balkır 45 yaşındadır. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü tamamlamasının ardından bir süre öğretmenlik yaptı. Kariyerine müzik alanında devam etmek için öğretmenlikten istifa etti ve 2007'de ilk albümü “Ezim Ezim”i çıkardı. 2013'te ise "Ahir" adlı albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.
2018'de Sema Erat Balkır ile hayatını birleştiren müzisyenin Can Balkır adında bir çocuğu bulunuyor.
Ahçik
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