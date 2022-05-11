İbo Show konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

İbo Show konuğu Ender Balkır'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da deneyimi bulunan Ender Balkır'ın asıl mesleği öğretmenliktir. Peki İbo Show konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

ENDER BALKIR KİMDİR?

10 Şubat 1977 Tunceli doğumlu Ender Balkır 45 yaşındadır. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü tamamlamasının ardından bir süre öğretmenlik yaptı. Kariyerine müzik alanında devam etmek için öğretmenlikten istifa etti ve 2007'de ilk albümü “Ezim Ezim”i çıkardı. 2013'te ise "Ahir" adlı albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.

ENDER BALKIR EVLİ Mİ?

2018'de Sema Erat Balkır ile hayatını birleştiren müzisyenin Can Balkır adında bir çocuğu bulunuyor.

ENDER BALKIR’IN ŞARKILARI

Ahçik

Al Almayı Daldan Al

Aş Yedim Dilim Yandı

Beyaz Giyme

Ruhumda Sızı (Çukur Dizi Şarkısı)

Eleşkirt Türküsü

Beyaz Giyme

Neredesin Sen (Gülperi Dizi Şarkısı)

Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına

Yüksek Minarede Kandiller Yanar

Yara Benden / Elezber Hoyrat

Dostum Dostum

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Yüksek Minarede Kandiller Yanar

