İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt, günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Ankara havaları ile bilinen ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Peki İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt nereli ve kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

Besteci, şarkıcı, söz yazarı Hüseyin Kağıt, 1 Ocak 1982’de Ankara’nın Haymana ilçesinde doğdu. İlköğretimini Ankara Sincan'da tamamlayan Hüseyin Kağıt’ın babası aslen Trabzonlu, annesi Haymanalıdır.

Hüseyin Kağıt, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokuldan sonra ailesinin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı okuyamayan Hüseyin Kağıt, Çıraklık Okulu elektrik bölümüne gitti, orada 3 sene eğitim gördü. Bu esnada müzikle ilgilendiğinden dolayı çevresindekiler ona bir saz hediye etti.

öylece kendi kendine saz çalmaya ve müzikle ilgilenmeye başlayan Hüseyin Kağıt’ın müzik piyasasında tanınması 2012’de Özkan Özcan'la beraber okuduğu "Hayatı Tesbih Yapmışım" adındaki şarkının sosyal medyada bir anda 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 4.5 milyondan fazla tıklanmasıyla oldu.

Özellikle Ankara oyun havaları söyleyen ve tarz olarak arabeski de benimseyen Hüseyin Kağıt’ın 200'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. Adını duyurmasının ardından birçok alanda çalışmalar yapan Hüseyin Kağıt, radyo ve televizyon programlarına konuk oldu, film müziği, reklam seslendirmesi, dizi müziği, klip ve gazino çalışmalarını bir arada yürüttü.

HÜSEYİN KAĞIT'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2013’ten beri medya kuruluşları tarafından yılın halk sanatçısı ödülüne layık görülen Hüseyin Kağıt, Eryaman'da oturuyor. Meltem Kağıt ile evli olan Hüseyin Kağıt, 3 çocuk sahibidir.

Hüseyin Kağıt'ın albümleri:

Böyle Olsun İstemezdim · 2013

Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009

Zamanı Geldi · 2016

Potpori, Vol. 2 · 2019

Hiç Soran Varmı ? · 2020

Sevmek Ne Güzel · 2021

Bu Gece Bu Şehri Yakmaya Geldim · 2020

Körebe (Potpori) · 2019

Ankaralı Namık Şarkıları · 2018

Zamanı Geldi · 2016

Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011

Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009

Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011

Böyle Olsun İstemezdim · 2013

Zamanı Geldi · 2016

All Stars Ankara, Vol. 1 · 2013

Yoksa Kalbin Taş mı Senin · 2021

Aşka Iftira · 2021

Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011

