İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt, günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Ankara havaları ile bilinen ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Peki İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt nereli ve kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...
Besteci, şarkıcı, söz yazarı Hüseyin Kağıt, 1 Ocak 1982’de Ankara’nın Haymana ilçesinde doğdu. İlköğretimini Ankara Sincan'da tamamlayan Hüseyin Kağıt’ın babası aslen Trabzonlu, annesi Haymanalıdır.
Hüseyin Kağıt, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokuldan sonra ailesinin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı okuyamayan Hüseyin Kağıt, Çıraklık Okulu elektrik bölümüne gitti, orada 3 sene eğitim gördü. Bu esnada müzikle ilgilendiğinden dolayı çevresindekiler ona bir saz hediye etti.
öylece kendi kendine saz çalmaya ve müzikle ilgilenmeye başlayan Hüseyin Kağıt’ın müzik piyasasında tanınması 2012’de Özkan Özcan'la beraber okuduğu "Hayatı Tesbih Yapmışım" adındaki şarkının sosyal medyada bir anda 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 4.5 milyondan fazla tıklanmasıyla oldu.
Özellikle Ankara oyun havaları söyleyen ve tarz olarak arabeski de benimseyen Hüseyin Kağıt’ın 200'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. Adını duyurmasının ardından birçok alanda çalışmalar yapan Hüseyin Kağıt, radyo ve televizyon programlarına konuk oldu, film müziği, reklam seslendirmesi, dizi müziği, klip ve gazino çalışmalarını bir arada yürüttü.
2013’ten beri medya kuruluşları tarafından yılın halk sanatçısı ödülüne layık görülen Hüseyin Kağıt, Eryaman'da oturuyor. Meltem Kağıt ile evli olan Hüseyin Kağıt, 3 çocuk sahibidir.
Hüseyin Kağıt'ın albümleri:
Böyle Olsun İstemezdim · 2013
Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009
Zamanı Geldi · 2016
Potpori, Vol. 2 · 2019
Hiç Soran Varmı ? · 2020
Sevmek Ne Güzel · 2021
Bu Gece Bu Şehri Yakmaya Geldim · 2020
Körebe (Potpori) · 2019
Ankaralı Namık Şarkıları · 2018
Zamanı Geldi · 2016
Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011
Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009
Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011
Böyle Olsun İstemezdim · 2013
Zamanı Geldi · 2016
All Stars Ankara, Vol. 1 · 2013
Yoksa Kalbin Taş mı Senin · 2021
Aşka Iftira · 2021
Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011
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