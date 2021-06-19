İbo Show konuğu Savaş Özdemir kaç yaşında? Savaş Özdemir kimdir? Eşi kim?

Star ekranlarında yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla her hafta farklı konukların katıldığı program İbo Show devam ediyor. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında oyuncu Savaş Özdemir yer alıyor. İbo Show seyirciler Savaş Özdemir'in kim olduğunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Savaş Özdemir Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi Pusu gibi başarılı projelerde yer almıştır. İşte ayrıntılar...

İBO SHOW KONUĞU SAVAŞ ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA? SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR? EŞİ KİM?

1 Ocak 1970 İstanbul doğumlu Savaş Özdemir 51yaşındadır. Lise eğitimini İzmir Eşrefpaşa Lisesi’nde tamamlamıştır. 1991'de liseden mezun olan Özdemir, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümüne başlamıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olmasının ardından, 1997'de Devlet Tiyatrosuna girmiştir. Burada birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev almıştır. Savaş Özdemir hiç evlenmemiştir.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol alan Özdemir tiyatro, yönetmenlik ve yazarlık alanlarında da deneyim sahibi olmuş, kendisini geliştirmiştir. 2011'de İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanmıştır. Burada rol aldığı oyunlardan bazıları şunlardır; Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Pazartesi Perşembe, Soytarılar, Kadıncıklar, Fırtına, Beşinci Frank, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz…