İbo Show konuğu Savaş Özdemir kaç yaşında? Savaş Özdemir kimdir? Eşi kim?

Star ekranlarında yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla her hafta farklı konukların katıldığı program İbo Show devam ediyor. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında oyuncu Savaş Özdemir yer alıyor. İbo Show seyirciler Savaş Özdemir'in kim olduğunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Savaş Özdemir Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi Pusu gibi başarılı projelerde yer almıştır. İşte ayrıntılar...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı ve Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almış ve Tipi karakterine hayat vermiştir. Öte yandan

Aman Reis Duymasın filminin de oyuncu kadrosunda yer almıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Aman Reis Duymasın - (2019)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-2021)

Bir Kadın Tanıdım (2011)

Adanalı (2008)

Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (2008)

Kurtlar Vadisi Pusu - 1-41 (2007-2008)

Gurbet Yolcuları (2007)

Kuzey Rüzgârı (2007)

Sinekli Bakkal (2007)

Gülpare (2006)

Mavikuş (2006)

Eylül (2005)

Kapıları Açmak (2005)

Tombala (2005)

Avrupa Yakası (2004)

Haziran Gecesi (2004)

Mavi Düşler (1998)

Yasemince (1997)

Suçlu Kim (1996)

Süper Baba (1993)