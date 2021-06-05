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İbo Show konukları kimdir? Bu hafta hangi ünlü isimler var?

05.06.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi günlerinin neşesi, Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show bu hafta bomba isimleri konuk ediyor. İbrahim Tatlıses’in sunumuyla ekranlara gelen İbo Show bu haftaki konuklarıyla yeri göğü inletecek.

İbo Show konukları kimdir? Bu hafta hangi ünlü isimler var?

Geçen hafta Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural’ın konuk olduğu İbo Show, izleyenlerine adeta müzik şöleni yaşattı. Eski günlerini aratmayan İbo Show Cumartesi günleri Star TV ekranlarında İbrahim Tatlıses’in sunumuyla ekranlara geliyor. İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses’in konuklarından biri yıllardır küs olduğu bir isim.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLERDİR?

5 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek olan İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’un konukları ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, ünlü şarkıcı Gülben Ergen, ünlü türkücü Özgür Alter ve yıllardır küs olduğu ünlü türkücü Mahmut Tuncer olacak. Sağlık durumu nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil’i İbo Show’da gören sevenleri büyük sevinç yaşayacak. Ama programdaki en şaşırtıcı konuk Mahmut Tuncer. Çünkü Mahmut Tuncer yıllar önce İbrahim Tatlıses ile küsmüş “bir daha asla barışmam” demişti. İbrahim Tatlıses’in davetini kırmayan Mahmut Tuncer’in Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümde neler konuşacağı büyük merak konusu.

İBO SHOW 9 YIL ARA VERMİŞTİ

İbrahim Tatlıses yıllarca sunduğu İbo Show’u 9 yıl aradan sonra yeniden sunmaya başladı. Kendisine düzenlenen saldırıdan sağ kurtularak sevenlerinin yüzünü güldüren İbrahim Tatlıses, kendisini toparlayarak 9 yıl sonra yeniden ekranların karşısında geçti. Her Cumartesi Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show eski günlerini aratmıyor.

MEHMET ALİ ERBİL’İN HASTALIĞI NE?

İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun bir süredir hastanedeydi. Ekranlardan uzak olan Erbil, Cumartesi günü İbo Show’da hem güldürecek, hem de şarkılar söylecek. Ünlü şovmenin hastalığı da epey merak konusu. Erbil kaçış sendromu hastalığından dolayı hastanede yatmıştı. Kaçak sendromu bir başka isimle sistemik kılcal kaçak sendromu (SCLS), kan damarlarından komşu vücut kavitelerine (boşluk) ve kaslarına tekrarlayan büyük miktarda plazma sızıntısı ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bu, kan basıncında, tedavi edilmediğinde organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilecek keskin bir düşüşe neden olur.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Tepe İbo Show
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