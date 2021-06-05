İbo Show konukları kimdir? Bu hafta hangi ünlü isimler var?

Geçen hafta Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural’ın konuk olduğu İbo Show, izleyenlerine adeta müzik şöleni yaşattı. Eski günlerini aratmayan İbo Show Cumartesi günleri Star TV ekranlarında İbrahim Tatlıses’in sunumuyla ekranlara geliyor. İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses’in konuklarından biri yıllardır küs olduğu bir isim.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLERDİR?

5 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek olan İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’un konukları ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, ünlü şarkıcı Gülben Ergen, ünlü türkücü Özgür Alter ve yıllardır küs olduğu ünlü türkücü Mahmut Tuncer olacak. Sağlık durumu nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil’i İbo Show’da gören sevenleri büyük sevinç yaşayacak. Ama programdaki en şaşırtıcı konuk Mahmut Tuncer. Çünkü Mahmut Tuncer yıllar önce İbrahim Tatlıses ile küsmüş “bir daha asla barışmam” demişti. İbrahim Tatlıses’in davetini kırmayan Mahmut Tuncer’in Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümde neler konuşacağı büyük merak konusu.