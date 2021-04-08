İbo Show konukları kimler? İbo Show'a bu hafta hangi ünlü isimler katılacak? İşte detaylar...

Star Tv'de Cumartesi akşamları yayınlanan ve seyircileri ekran başına kilitleyen İbo Show, 10 Nisan'da keyif dolu bir bölümle ekrana gelecek. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen İbo Show'un, bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde yepyeni konuklar bulunuyor. Peki İbo Show konukları kimler? İbo Show'a bu hafta hangi ünlü isimler katılacak?

10 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? İBO SHOW'A BU HAFTA HANGİ ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK?

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği, yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Ziynet Sali, Fettah Can, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden farklı ünlü isimlerin ağırlandığı programda, seyirciler unutulmaz bir gece yaşayacak. Program bu bölümünde de eğlenceli anlara sahne olacak ve sürpriz şarkılarla bu eğlence iyice artacak.

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show, yeni bölümüyle 10 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de Star’da 21. bölümüyle ekrana gelecek.



