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İbo Show konukları kimler? İbo Show'a bu hafta hangi ünlü isimler katılacak? İşte detaylar...

08.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Cumartesi akşamı saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanan ve seyircileri ekran başına kilitleyen İbo Show, yine keyif dolu bir bölümle ekrana gelecek. Yayınlandığı günden bu yana Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen İbo Show, 10 Nisan'da yayınlanacak olan yeni bölümünde yepyeni konuklarıyla ekrana gelecek. Peki İbo Show konukları kimler? İbo Show'a bu hafta hangi ünlü isimler katılacak? İşte detaylar...

İbo Show konukları kimler? İbo Show'a bu hafta hangi ünlü isimler katılacak? İşte detaylar...

Star Tv'de Cumartesi akşamları yayınlanan ve seyircileri ekran başına kilitleyen İbo Show, 10 Nisan'da keyif dolu bir bölümle ekrana gelecek. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen İbo Show'un, bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde yepyeni konuklar bulunuyor. Peki İbo Show konukları kimler? İbo Show'a bu hafta hangi ünlü isimler katılacak?

10 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? İBO SHOW'A BU HAFTA HANGİ ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK?

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği, yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Ziynet Sali, Fettah Can, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atacak.

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Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden farklı ünlü isimlerin ağırlandığı programda, seyirciler unutulmaz bir gece yaşayacak. Program bu bölümünde de eğlenceli anlara sahne olacak ve sürpriz şarkılarla bu eğlence iyice artacak.

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Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show, yeni bölümüyle 10 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de Star’da 21. bölümüyle ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
tamam ibo yine salya sümük ağlar zavallı türk halkı acır buna izler iboda aylık 1.5 milyon tl alır bu aciz halkımız sayesinde

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