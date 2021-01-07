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  4. İbo Show'un bu hafta konukları kimler? İbo Show 9. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları yayınlandı!

İbo Show'un bu hafta konukları kimler? İbo Show 9. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları yayınlandı!

07.01.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un 9. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Yeni bölümde MFÖ, Zafer Algöz ve Cem Yılmaz konuk oluyor.

Star’da yayınlanan ‘İbo Show’, eğlence ve kahkaya doyacağınız çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

Yayınlandığı tarihten beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz’ü konuk ediyor.

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EĞLENCE VE KAHKAHA DOLU BİR GECE

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, kahkaha ve eğlence dolu bir gece yaşanacak.

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MFÖ’DEN MÜZİK ZİYAFETİ!

Programın konukları arasında yer alan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ), sevilen şarkılarıyla izleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak.

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MFÖ’nün şarkılarına eşlik eden Zafer Algöz ve Cem Yılmaz, esprileri ve anılarıyla geceye damga vuracak.

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