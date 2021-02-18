İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Şubat Cumartesi İbo Show'un konukları

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show eğlence ve kahkahaya doyacağınız çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence programı İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi yayınlanacak olan 14. bölümündeki ünlü konukları da açıklandı.

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçı konuk olacak.

İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Star TV'de.

İşte yeni bölümden yansıyan kareler.





