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İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Şubat Cumartesi İbo Show'un konukları

18.02.2021 19:56 | Son Güncelleme:
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İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Şubat Cumartesi İbo Show'un konukları

Ekrana döndüğü gündem beri gündem olan İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show eğlence ve kahkahaya doyacağınız çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence programı İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi yayınlanacak olan 14. bölümündeki ünlü konukları da açıklandı.

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İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçı konuk olacak.

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İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Star TV'de.

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İşte yeni bölümden yansıyan kareler.

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