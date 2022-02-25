İbo Show'un konukları kimler? Songül Karlı dekoltesiyle dikkat çekti, 'göğüs çatalı' yasağını dinlemedi

İbo Show'un bu haftaki bölümde türkü ve arabeske doyulacak. Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba İbrahim Tatlıses'in konukları oluyor.

Program konukları arasında yer alan arabesk müziğinin sevilen sesi Cengiz İmren, yeni albümüyle İmparator’un karşısına çıkıyor.

Arabesk müziğinin güçlü yorumcularından Sinan Zorbey, "Canım Dediklerim" performansı ile Tatlıses'e duygu dolu anlar yaşatacak.

Söylediği türkülerle kulakların pasını silen sevilen sanatçı ve sunucu Songül Karlı’dan özel hayatına dair samimi itiraflar da İbo Show’da olacak.

DEKOLTE TERCİHİ

İbo Show için iki kostüm tercih eden Songül Karlı son dönem değişimiyle gündeme geliyordu. Eski eşi tarafından dolandırılıp zor günler geçiren Karlı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Karlı program için de dekolte tercih etti.

DİDEM KINALI'NIN SÖZLERİ AKLA GELDİ

Göğüs dekolteli elbiseleriyle dikkat çeken Karlı'ya hayranları beğeni yağdırdı.

Oryantal Didem Kınalı yılbaşı programında çıktığı İbo Show'da tamamen kapalı giyinmiş ve bu durumu da"Göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" diyerek açıklamıştı. Ancak belli ki Songül Karlı kural tanımamış.

