İbo Show'un yayından kaldırıldığını duyuran Onur Akay'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Star TV'de sezon finali yapan programın eylül ayında ekrana dönmeyeceği ifade edildi. Vatandaşlar internette "İbo Show yayından kaldırıldı mı?", "İbo Show yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi belli mi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

İBO SHOW YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Şarkıcı Onur Akay, internet sitesinde yazdığı yazıda İbrahim Tatlıses’in, Star TV'de sezon finali yapan İbo Show isimli programının eylül ayında ekrana dönmeyeceğini duyurdu.

Fakat İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra sunduğu eğlence ve magazin programı İbo Show'un yayından kaldırılıp kaldırılmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili bazı iddialar sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İBO SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ Mİ?

İbo Show yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

