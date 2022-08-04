MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi belli mi?

İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi belli mi?

04.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un yayından kaldırıldığı iddia edildi. 9 yıl aradan sonra Star TV ekranlarında izleyici ile yeniden buluşan İbrahim Tatlıses'in yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi belli mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi belli mi?

İbo Show'un yayından kaldırıldığını duyuran Onur Akay'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Star TV'de sezon finali yapan programın eylül ayında ekrana dönmeyeceği ifade edildi. Vatandaşlar internette "İbo Show yayından kaldırıldı mı?", "İbo Show yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi belli mi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

İBO SHOW YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Şarkıcı Onur Akay, internet sitesinde yazdığı yazıda İbrahim Tatlıses’in, Star TV'de sezon finali yapan İbo Show isimli programının eylül ayında ekrana dönmeyeceğini duyurdu.

1602577787-ibo-show

Fakat İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra sunduğu eğlence ve magazin programı İbo Show'un yayından kaldırılıp kaldırılmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili bazı iddialar sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İBO SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ Mİ?

İbo Show yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın'ın sahnedeki hareketine sert sözlerDemet Akalın'ın sahnedeki hareketine sert sözler
17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı
39'luk Ebru Polat'tan ayna karşısında sütyensiz 'günaydın' pozu!39'luk Ebru Polat'tan ayna karşısında sütyensiz 'günaydın' pozu!
Anahtar Kelimeler:
Star TV İbrahim Tatlıses İbo Show ibo show ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

Ünlü fenomenle sevgili oldu! Aşk pozu

Ünlü fenomenle sevgili oldu! Aşk pozu

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

İlginizi Çekebilir

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.