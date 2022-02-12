İbo Show yeni sezon başlıyor: Necati Şaşmaz, Hakan Taşıyan, Yiğit Mahzuni, Melek Mosso, Şafak Sezer ve Oryantal Didem konuk oluyor

Yayınlandığı günden beri müziğin ve eğlencenin tek adresi olan ‘İbo Show’, büyük bir sürprizle seyirci karşısına çıkıyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ve danslarıyla milyonları kendine hayran bırakan Oryantal Didem artık ‘İbo Show’ kadrosunda!

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı ‘İbo Show’, yeni sezona sürprizlerle başlıyor. İlk bölüm tanıtımıyla da büyük merak uyandıran ‘İbo Show’; kahkaha, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşatacak.



Yeni sezonun ilk konukları ise; Polat Alemdar olarak tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata dönen sevilen sanatçı Hakan Taşıyan, Halk ozanımız Aşık Mahzuni Şerif'in torunu Yiğit Mahzuni, şarkıları dinlenme rekorları kıran Melek Mosso, programın yeni sezon kadrosunda her hafta yer alacak olan renkli esprileriyle Şafak Sezer ve çok özel danslarıyla Oryantal Didem.



‘İbo Show’, 13 Şubat Pazar günü saat 20.00’de başlıyor.



