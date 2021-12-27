İbo Show Yılbaşı programında Bülent Ersoy'a beklenmedik rest! "Bülent Ersoy geliyorsa çıkmayız"

Yeni yıla günler kala ekranlarda da kimlerin olacağı konuşulmaya başlandı. İbo Show’un 2020’yi karşıladığı yılbaşı programına Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer katılmıştı. Ama programın yıldızı Bülent Ersoy’du.

Yapımcı bu sene de programa Bülent Ersoy’u konuk etmek istedi. Posta'da yer alan habere göre; Diva, ücret karşılığı ekrana çıkma teklifine sıcak baktı. Ancak beklenmedik bir pürüz yaşandı. Geçtiğimiz yaz orkestrası tutuklandığında tepki çeken Ersoy'a eski ekibinden rest geldi.

REST ÇEKTİLER

İbrahim Tatlıses’in orkestrasında, Bülent Ersoy’un eski ekibinden iki müzisyen vardı ve Diva’nın arkasında çalmak istemediler. Bu iki müzisyenin de aralarında olduğu ekip geçen yaz Kıbrıs’a sahte PCR testiyle girdikleri için iki ay kadar tutuklu kalmıştı. Türkiye’ye döndüklerinde Bülent Ersoy’un kendilerine yardım etmediğini söylemişlerdi.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI

Tatlıses’in orkestrasındaki diğer müzisyenler arkadaşlarına sahip çıkıp “Bülent Ersoy’un geldiği programa biz de çıkmayız” diyerek rest çekti. Bu veto üzerine yapımcı konuk kadrosunu değiştirdi.

Diva’nın davetini geri çekti. Programa katılacak yeni isimler arasında Gülben Ergen ve İrem Derici bulunuyor.

