MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show Yılbaşı programında Bülent Ersoy'a beklenmedik rest! "Bülent Ersoy geliyorsa çıkmayız"

İbo Show Yılbaşı programında Bülent Ersoy'a beklenmedik rest! "Bülent Ersoy geliyorsa çıkmayız"

27.12.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un 2022 Yılbaşı özel programında ünlüler geçidi vardı. Bülent Ersoy'un da katılması beklenen gecede Diva'ya orkestradan veto geldi. Bülent Ersoy'un geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'ta tutuklanan orkestrasına sahip çıkmaması gündem olmuştu. O ekipten iki kişi İbrahim Tatlıses'in ekibine geçti ve Bülent Ersoy'a rest çekti.

İbo Show Yılbaşı programında Bülent Ersoy'a beklenmedik rest! "Bülent Ersoy geliyorsa çıkmayız"

Yeni yıla günler kala ekranlarda da kimlerin olacağı konuşulmaya başlandı. İbo Show’un 2020’yi karşıladığı yılbaşı programına Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer katılmıştı. Ama programın yıldızı Bülent Ersoy’du.

Yapımcı bu sene de programa Bülent Ersoy’u konuk etmek istedi. Posta'da yer alan habere göre; Diva, ücret karşılığı ekrana çıkma teklifine sıcak baktı. Ancak beklenmedik bir pürüz yaşandı. Geçtiğimiz yaz orkestrası tutuklandığında tepki çeken Ersoy'a eski ekibinden rest geldi.

REST ÇEKTİLER

İbrahim Tatlıses’in orkestrasında, Bülent Ersoy’un eski ekibinden iki müzisyen vardı ve Diva’nın arkasında çalmak istemediler. Bu iki müzisyenin de aralarında olduğu ekip geçen yaz Kıbrıs’a sahte PCR testiyle girdikleri için iki ay kadar tutuklu kalmıştı. Türkiye’ye döndüklerinde Bülent Ersoy’un kendilerine yardım etmediğini söylemişlerdi.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI

Tatlıses’in orkestrasındaki diğer müzisyenler arkadaşlarına sahip çıkıp “Bülent Ersoy’un geldiği programa biz de çıkmayız” diyerek rest çekti. Bu veto üzerine yapımcı konuk kadrosunu değiştirdi.

Diva’nın davetini geri çekti. Programa katılacak yeni isimler arasında Gülben Ergen ve İrem Derici bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışından özel tuvalet kağıdı getirtiyor! "İnsan parayı bulunca bilmem neresine sürermiş"Yurt dışından özel tuvalet kağıdı getirtiyor! "İnsan parayı bulunca bilmem neresine sürermiş"
PARTNER Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı
Hamileymiş! "Üç aydır çıtımızı çıkarmadık"Hamileymiş! "Üç aydır çıtımızı çıkarmadık"
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

İçişleri Bakanlığından İBB'ye özel teftiş

Sevilen diziler için karar verildi! Hayranlarını üzecek haber

Sevilen diziler için karar verildi! Hayranlarını üzecek haber

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı

Zorbalara karşı açılmış bir bayraktır

Zorbalara karşı açılmış bir bayraktır

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

'Karagümrük yanıyor' demişti! Son hali şoke etti

'Karagümrük yanıyor' demişti! Son hali şoke etti

Komşusu uyarınca fark etti! Kasasındaki her şey gitmiş

Komşusu uyarınca fark etti! Kasasındaki her şey gitmiş

Christmas kutlayınca tepki çekti! "Cumanız mübarek olsun de..."

Christmas kutlayınca tepki çekti! "Cumanız mübarek olsun de..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.