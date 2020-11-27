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İbrahim Büyükak: Haberler maalesef doğru!

27.11.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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İbrahim Büyükak: Haberler maalesef doğru!

Yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç gibi koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu İbrahim Büyükak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Testinin pozitif çıkması nedeniyle dört gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürüyor.

Durumunun iyi olduğu belirtilen 37 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

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