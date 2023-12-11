İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen partner oldu! Ölene Kadar dizisinde buluşuyorlar

Till Death dizisi duyurulduğu günden beri merak konusu oluyor. 'Till Death' (Ölene Kadar) dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturacağı ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Türk dizi sektöründe ses getiren bu anlaşma sonrası dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

Şubat 2024'te ekrana gelmesi planlanan dizinin ilk ismi İbrahim Çelikkol oldu. Çelikkol, dizide 'Hakan' karakterini canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadın başrolü de belli oldu.

Çelikkol ve Melis Sezen, Ölene Kadar'da birlikte rol alacak. Sosyal medya bu haberi "Başarılı ikili", "Çok yakışırlar", "Olmamış ya", "Ben olduramadım" yorumlarıyla karşıladı.







