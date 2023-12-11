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  4. İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen partner oldu! Ölene Kadar dizisinde buluşuyorlar

İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen partner oldu! Ölene Kadar dizisinde buluşuyorlar

11.12.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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İbrahim Çelikkol, Şubat 2024'te ekrana gelmesi planlanan 'Till Death' (Ölene Kadar) ile ekrana dönüyor. İbrahim Çelikkol'un partneri Sadakatsiz ile yıldızı parlayan Melis Sezen oldu.

Till Death dizisi duyurulduğu günden beri merak konusu oluyor. 'Till Death' (Ölene Kadar) dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturacağı ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Türk dizi sektöründe ses getiren bu anlaşma sonrası dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

Şubat 2024'te ekrana gelmesi planlanan dizinin ilk ismi İbrahim Çelikkol oldu. Çelikkol, dizide 'Hakan' karakterini canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadın başrolü de belli oldu.

Ekran Alıntısı

Çelikkol ve Melis Sezen, Ölene Kadar'da birlikte rol alacak. Sosyal medya bu haberi "Başarılı ikili", "Çok yakışırlar", "Olmamış ya", "Ben olduramadım" yorumlarıyla karşıladı.

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