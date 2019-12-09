İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol bebekleri Ali'ye böyle kavuşmuş

Geçtiğimiz günlerde bebekleri Ali’yi kucağına alan İbrahim-Mihre Çelikkol çiftinin yaşadığı heyecanı doktorları paylaştı. Bebekleriyle ilk buluşma anını ve öncesini anlatan Doktor Furkan Kayabaşoğlu paylaşımının altına şunları yazdı:

Evet, jön olabilirsin ama bu hikayede başrolü kapamadın sevgili İbrahim Çelikkol.

Tam 44 saatlik bir emek…

Hikayeyi önce biraz başa saralım.

Doğuma yaklaşık bir ay kalmıştı ki, kasılmalar başlayınca “eyvah” dedik bebiş geliyor

Ama nerde?

9 ay doldu

9 ay 10 gün oldu

9 ay 20 gün oldu

Tık yok!

İbrahim dizi setinden film setine tavşan gibi koşturup duruyor.

Mihre “ben doğuracağım da doğuracağım” diye tutturuyor.Ama Ali Paşa da tık yok

Günü geldi geçti, suyu bitti ve Furkan Ebe iyice köşeye sıkıştı

Mecburen yattık hastaneye ve kasılmaları başlatan ilaçlara başladık.

Öncesinden de konuştuk “sabredeceğiz, kasılmaların başlaması biraz uzun sürebilir” diye…

Neyse ki şanslıydık, daha birkaç saat geçmemişti düzenli kasılmalar başlamıştı

Kasılmalar başlayınca ne beklersin

Doğum başlasın, bebiş gelsin

İlk gece bitti, sabah oldu. Kasılmalar aralıksız devam ama doğumda ilerleme sıfır…

İlk gün bitti, kasılmalara devam ama ilerleme sıfır

İkinci gece bitti, ilerleme sıfır

Tam 44 saatte aralıksız kasılmalara rağmen alınan yol sıfır

“Furkan otur, sana da sıfır”

Bunca saatte bu arada da annemizde üfleme püfleme, naz-niyaz, bunalma-bunaltma sıfır

Hep istekli, her daim pozitif

Hamileliğin 42 haftası dolmuş, kasılmaların başladığı 48 saat olmuş, bebeğin suyu tamamen bitmiş, yapacak birş ey yok

Sezaryene karar verdik