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İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol bebekleri Ali'ye böyle kavuşmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:23 | Son Güncelleme

İbrahim-Mihre Çelikkol bebekleri Ali'ye kavuştu! 44 saat süren doğumun hikayesini doktorları sosyal medyadan paylaşarak anlattı.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol bebekleri Ali'ye böyle kavuşmuş

Geçtiğimiz günlerde bebekleri Ali’yi kucağına alan İbrahim-Mihre Çelikkol çiftinin yaşadığı heyecanı doktorları paylaştı. Bebekleriyle ilk buluşma anını ve öncesini anlatan Doktor Furkan Kayabaşoğlu paylaşımının altına şunları yazdı:

Evet, jön olabilirsin ama bu hikayede başrolü kapamadın sevgili İbrahim Çelikkol.
Tam 44 saatlik bir emek…
Hikayeyi önce biraz başa saralım.
Doğuma yaklaşık bir ay kalmıştı ki, kasılmalar başlayınca “eyvah” dedik bebiş geliyor
Ama nerde?
9 ay doldu
9 ay 10 gün oldu
9 ay 20 gün oldu
Tık yok!

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İbrahim dizi setinden film setine tavşan gibi koşturup duruyor.
Mihre “ben doğuracağım da doğuracağım” diye tutturuyor.Ama Ali Paşa da tık yok
Günü geldi geçti, suyu bitti ve Furkan Ebe iyice köşeye sıkıştı
Mecburen yattık hastaneye ve kasılmaları başlatan ilaçlara başladık.
Öncesinden de konuştuk “sabredeceğiz, kasılmaların başlaması biraz uzun sürebilir” diye…
Neyse ki şanslıydık, daha birkaç saat geçmemişti düzenli kasılmalar başlamıştı
Kasılmalar başlayınca ne beklersin
Doğum başlasın, bebiş gelsin
İlk gece bitti, sabah oldu. Kasılmalar aralıksız devam ama doğumda ilerleme sıfır…
İlk gün bitti, kasılmalara devam ama ilerleme sıfır
İkinci gece bitti, ilerleme sıfır
Tam 44 saatte aralıksız kasılmalara rağmen alınan yol sıfır
“Furkan otur, sana da sıfır”
Bunca saatte bu arada da annemizde üfleme püfleme, naz-niyaz, bunalma-bunaltma sıfır
Hep istekli, her daim pozitif
Hamileliğin 42 haftası dolmuş, kasılmaların başladığı 48 saat olmuş, bebeğin suyu tamamen bitmiş, yapacak birş ey yok
Sezaryene karar verdik

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Ali Bebek ile doğumhanede değil, ameliyathanede tanıştık
Çok keyifle, güle oynaya yattığımız hastanede, keyfimiz gerçekten hiç azalmadan iki gün geçirdikten sonra, hayat boyu konuşacağımız harika anlar yaşayarak kavuştuk Ali’ye…
Minik Ali belli ki benim Ali gibi, anasına fena düşkün olacak!Doğum öncesinde kopamadığı anasından doğum sonrasında da hiç kopamadı.

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Kuzu gibi sokuldu annesinin koynuna.
Şimdi yandın Sevgili İbrahim! Sette jön ama evde figüran yeni hayatına hoş geldin."

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