İbrahim Erkal vasiyetinde onu istemiş! Demet Akalın ağlayarak açıkladı: Karısı söylemiş bunu...

Söylemezsem Olmaz canlı yayın konuğu olan Demet Akalın programın son dakikalarında yaptığı bir açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı. İbrahim Erkal'ın vasiyetindeki Demet Akalın detayı herkesi duygulandırdı. Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden İbrahim Erkal vasiyetinde Demet Akalın'ın da adını geçirmiş.

Demet Akalın bir İbrahim Erkal albümünde yer alacağıyla ilgili açıklamasında "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." dedi.

Demet Akalın açıklamasının devamında gözyaşlarını tutamadı.



