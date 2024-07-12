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İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Yoğun bakımda... Bazı çocukları hastanede

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.07.2024 13:39
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Son günlerde kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı gerginlikle gündemde olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Sağlık durumu merak edilen İbrahim Tatlıses kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Yoğun bakımda... Bazı çocukları hastanede

Dilan Çıtak'ın paylaşımıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyor.

"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım" diyerek tüm dikkatleri babasının üzerine çeken Çıtak sessizliğe gömüldü.

AĞLAYARAK AÇIKLAMIŞTI

Bu olaydan kısa süre sonra İbrahim Tatlıses kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Ağlayarak helallik isteyen İbrahim Tatlıses bugün ameliyata alındı.

Ekran Alıntısı

Sağlık durumu merak edilen İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı. 2. Sayfa'nın haberine göre; 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.

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3-4 saat yoğun bakımda kalacağı söylenen türkücüyü bazı çocukları yalnız bırakmadı. İddiaya göre; yeni barıştığı Ahmet, İdo, Elif Ada ve Melek Zübeyde babalarını görmek için hastanede bekliyor.

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İbrahim Tatlıses
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