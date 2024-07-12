Birbirlerine demedikleri kalmamıştı! Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in konserinde

Dilan Çıtak'ın kafa karıştıran açıklamasıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses Harbiye konserine çıktı.

Konserde şaşırtan bir isim vardı. Tatlıses'in "Ahmet adam olmaz, görecek gününü!" diyerek evlatlıktan reddedeceğini söylediği Ahmet Tatlıses konserdeydi.

Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı söyleyen Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasındaki gerilim belli ki son bulmuş.

Ahmet Tatlıses en küçük kardeşi Elif Ada ve Ayşegül Yıldız ile en önden babasının konserini izledi. Muhabirlerin sorularına ise "Daha sonra" yanıtını verdi.

"MUSLUĞU KAPATTIM"

İbrahim Tatlıses daha önce oğluna ateş püskürerek "Ahmet, bana 'aklı melaikeleri yerinde değildir' diyerek iftira attı. 'Sağlamdır' raporu almak için beş tane hastane dolaştım. Hepsi, 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. At parası göndermiyorum ya, at oynuyor ya, atlara para yetiştiremiyor diye, musluğu kapattım" demişti.



