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İbrahim Tatlıses, Bir Deli Rüzgar'in güzel oyuncusu Pınar Deniz'e övgü yağdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 22:04 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı dizi yorumlarına bir yenisini daha ekledi. Tatlıses, Fox TV'nin yeni dizisi Bir Deli Rüzgar'ın hayranı çıktı. Tatlıses, Bir Deli Rüzgar'ın başrol oyuncusu Pınar Deniz'e ise övgü yağdırdı

İbrahim Tatlıses, Bir Deli Rüzgar'in güzel oyuncusu Pınar Deniz'e övgü yağdırdı

Sosyal medya hesabından izlediği dizileri yorumlamayı seven İbrahim Tatlıses'in yeni dizisi belli oldu!

İbrahim Tatlıses, FOX'un TMC Film imzalı yeni dizisi 'Bir Deli Rüzgar'ın izleyicisi çıktı. Ünlü şarkıcı dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dizideki oyunculuğunu beğendiğini paylaştı. Pınar Deniz'in oyunculuğunu öven Tatlıses 'Yeni nesil oyuncular resmen yaşlarına bakmadan usta gibi oynuyorlar... “Bir Deli Rüzgar” dizisini izliyorum, Pınar Deniz oyunculuğunu konuşturuyor, “Vatanım Sensin” dizisinde de izlerdim ama şimdi resmen level atlamış... Aferin kızım, aferin gençler bir sinemacı olarak sizi tebrik ederim, işinizin hakkını veriyorsunuz' notunu yazdı.

İşte o paylaşım:

tatlıses
'Bir Deli Rüzgar' yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

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