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İbrahim Tatlıses'e ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten şok cevap! "Kötü olmayı kendi seçti"

23.02.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show yeni bölümleriyle ekrana dönen İbrahim Tatlıses hem aile fertleri için "Hastayım, kimse yanımda mı? Yok" çıkışında bulunarak herkesi şaşırtmıştı. Tatlıses'in sözlerine sosyal medya üzerinden ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten cevap geldi.

İbrahim Tatlıses'e ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten şok cevap! "Kötü olmayı kendi seçti"

İbrahim Tatlıses, ‘İbo Show’da aile fertlerine sitem etmiş, “Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok” demişti.

ESKİ EŞİNDEN OLAY PAYLAŞIM!

Tatlıses’in bu sözlerine ilk tepki eski eşi Adalet Sara’dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, “Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin” ifadelerini kullandı.

OĞLU DA SESSİZ KALMADI

Tatlıses’e bir tepki de oğlu Ahmet Tatlıses’ten geldi. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses “Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir” mesajını paylaştı.

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İbrahim Tatlıses
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