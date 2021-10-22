MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya ayrıldı mı? Tatlıses’in yeni sevgilisi kim?

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya ayrıldı mı? Tatlıses’in yeni sevgilisi kim?

22.10.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

69 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’nın ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sevgilisiyle ev ele tutuştukları pozu paylaşan Tatlıses, ''Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya, bizimki de lebi orman’' notunu düşmüştü.

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya ayrıldı mı? Tatlıses’in yeni sevgilisi kim?

Herkes, Tatlıses’in paylaştığı kişinin Gülçin Karakaya olduğunu zannetmişti. Ancak İbrahim Tatlıses’in yanındaki kişinin başka biri olduğu iddia edildi. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada, ‘’İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya’dan ayrıldı mı? Tatlıses’in yeni sevgilisi kim?’’ soruları gündem oldu.

İBRAHİM TATLISES İLE GÜLÇİN KARAKAYA NEDEN AYRILDI?

İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’ın ayrıldıkları iddia edildi. İkili arasındaki aşk çok konuşulmuştu. 7 çocuğu ve 9 torunu olan Tatlıses, sevgilisi Karakaya ile evlendiğini söylemiş, daha sonra da geri adım atarak, Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını ve aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu anlatmıştı.

12 sene sonra ilk defa Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle bir araya gelen Tatlıses, Instagram’dan dikkat çeken bir paylaşıma imza atmıştı.

Sevgilisi Karakaya’yla el ele pozunu paylaştığı düşünülen Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazmıştı. Fakat işin aslının bambaşka çıktığı vurgulanıyor.

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya ayrıldı mı? Tatlıses’in yeni sevgilisi kim?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Tatlıses, Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldı. İbrahim Tatlıses, kısa süre içerisinde adını sır gibi sakladığı biriyle yeni bir birlikteliğe başladı.

Karakaya, Tatlıses'in oğlu İdo’nun düğününe de katılmamıştı. İkilinin fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edildi. Ayrıca Karakaya’nın, Tatlıses ile çekilmiş fotoğraflarını da Instagram’dan kaldırdığı görüldü.

"GELDİ GÖNLÜMÜN EFENDİSİ"

Bir süre hasret kaldığı sevgilisi Gülçin Karakaya’ya geçtiğimiz temmuz ayında tekrardan kavuşan Tatlıses’in sevgilisi, bu anları, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla kalp emojisi koyarak takipçileriyle paylaşmıştı.

Daha evvel Ayşegül Yıldız ve Adalet Tatlıses’le resmî olarak evlelen İbrahim Tatlıses, “Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz” sorusuna, “Zaman ne gösterir bilinmez” cevabını vermişti.

İBRAHİM TATLISES’İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İbrahim Tatlıses’in yeni sevgilisinin kim olduğu bilinmiyor. Görüntülerdeki ismin Gülçin Karakaya olup olmadığı da net değil. Tatlıses ve Karakaya cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk paylaşımı! "Allah ayakkabılarını..."Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk paylaşımı! "Allah ayakkabılarını..."
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
Ben ölmüş çiçekleri sulamıyorumBen ölmüş çiçekleri sulamıyorum
Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

"Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" demişti! Olay yanıt

"Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" demişti! Olay yanıt

Polise yakalandı, intihar etti

Polise yakalandı, intihar etti

Mesut Özil'den şok tepki! Çılgına döndü

Mesut Özil'den şok tepki! Çılgına döndü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bekaretini kocasına sakladı

Bekaretini kocasına sakladı

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.