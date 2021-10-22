İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya ayrıldı mı? Tatlıses’in yeni sevgilisi kim?

Herkes, Tatlıses’in paylaştığı kişinin Gülçin Karakaya olduğunu zannetmişti. Ancak İbrahim Tatlıses’in yanındaki kişinin başka biri olduğu iddia edildi. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada, ‘’İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya’dan ayrıldı mı? Tatlıses’in yeni sevgilisi kim?’’ soruları gündem oldu.

İBRAHİM TATLISES İLE GÜLÇİN KARAKAYA NEDEN AYRILDI?

İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’ın ayrıldıkları iddia edildi. İkili arasındaki aşk çok konuşulmuştu. 7 çocuğu ve 9 torunu olan Tatlıses, sevgilisi Karakaya ile evlendiğini söylemiş, daha sonra da geri adım atarak, Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını ve aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu anlatmıştı.

12 sene sonra ilk defa Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle bir araya gelen Tatlıses, Instagram’dan dikkat çeken bir paylaşıma imza atmıştı.

Sevgilisi Karakaya’yla el ele pozunu paylaştığı düşünülen Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazmıştı. Fakat işin aslının bambaşka çıktığı vurgulanıyor.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Tatlıses, Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldı. İbrahim Tatlıses, kısa süre içerisinde adını sır gibi sakladığı biriyle yeni bir birlikteliğe başladı.

Karakaya, Tatlıses'in oğlu İdo’nun düğününe de katılmamıştı. İkilinin fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edildi. Ayrıca Karakaya’nın, Tatlıses ile çekilmiş fotoğraflarını da Instagram’dan kaldırdığı görüldü.

"GELDİ GÖNLÜMÜN EFENDİSİ"

Bir süre hasret kaldığı sevgilisi Gülçin Karakaya’ya geçtiğimiz temmuz ayında tekrardan kavuşan Tatlıses’in sevgilisi, bu anları, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla kalp emojisi koyarak takipçileriyle paylaşmıştı.

Daha evvel Ayşegül Yıldız ve Adalet Tatlıses’le resmî olarak evlelen İbrahim Tatlıses, “Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz” sorusuna, “Zaman ne gösterir bilinmez” cevabını vermişti.

İBRAHİM TATLISES’İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İbrahim Tatlıses’in yeni sevgilisinin kim olduğu bilinmiyor. Görüntülerdeki ismin Gülçin Karakaya olup olmadığı da net değil. Tatlıses ve Karakaya cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.



