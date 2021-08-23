İbrahim Tatlıses'in eski aşkı Derya Tuna son haliyle takipçilerini ikiye böldü

Son olarak "4 Kadın Zamanı" adlı programda sunuculuk yapan Derya Tuna gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. İdo Tatlıses'in annesi İbrahim Tatlıses'in ise eski aşkı olan Derya Tuna zaman zaman sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

56 yaşındaki Derya Tuna son olarak bir pozunu paylaştı. Hayranlarından beğeni toplayan Tuna'nın yıllara meydan okuyan hali gözlerden kaçmadı.

Bazı takipçiler Tuna'nın filtre ile böyle göründüğü söylese de bazı takipçiler ise filtresiz de iyi göründüğü taraftarı...

Bir dönem hem ekranlarda hem de sahnelerde yer alan Derya Tuna İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine yıllar önce sahnelere veda etmişti.



