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  4. İbrahim Tatlıses'in eski aşkı Derya Tuna son haliyle takipçilerini ikiye böldü

İbrahim Tatlıses'in eski aşkı Derya Tuna son haliyle takipçilerini ikiye böldü

23.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses ile 18 birlikte olan Derya Tuna sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hayatından kesitleri paylaşan Derya Tuna son haliyle dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in eski aşkı Derya Tuna son haliyle takipçilerini ikiye böldü

Son olarak "4 Kadın Zamanı" adlı programda sunuculuk yapan Derya Tuna gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. İdo Tatlıses'in annesi İbrahim Tatlıses'in ise eski aşkı olan Derya Tuna zaman zaman sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

56 yaşındaki Derya Tuna son olarak bir pozunu paylaştı. Hayranlarından beğeni toplayan Tuna'nın yıllara meydan okuyan hali gözlerden kaçmadı.

Bazı takipçiler Tuna'nın filtre ile böyle göründüğü söylese de bazı takipçiler ise filtresiz de iyi göründüğü taraftarı...

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Bir dönem hem ekranlarda hem de sahnelerde yer alan Derya Tuna İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine yıllar önce sahnelere veda etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Derya Tuna İbrahim Tatlıses
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