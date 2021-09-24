İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi! İbrahim Tatlıses'in kızı ilk kez babasını izledi

İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.

Tatlıses'in sahne tasarımı için 1.5 milyon TL harcadığı iddiası gündem olmuştu. Bu iddialı gecede Tatlıses'i eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı kızı Elif de yalnız bırakmadı.

Elif Tatlıses babasının en sevdiği şarkısının "Dom dom kurşunu" olduğunu söylerken eski eş de samimi açıklamasıyla dikkat çekti. Ayşegül Yıldız açıklamasında "Ben İbrahim Bey'den daha heyecanlıyım. Çok yakışıklı olmuş. Elif Ada da çok heyecanlı" dedi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı.



