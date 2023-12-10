İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli karnı burnunda poz verdi! Transparan pantolonu ve açık göbeği olay oldu

İdo Tatlıses ile uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıyan Yasemin Şefkatli şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı. 7 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Göbeği açık ve transparan pantolonuyla poz veren güzel fenomene takipçilerinden beğeni yağdı.

Ünlü çift, ikizlerine 'İbrahim' ve 'Sinan' ismini vereceklerini açıklamıştı.





