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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli tarzıyla beğeni topladı! Derya Tuna pas geçmedi

08.12.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli 90'lar tarzıyla beğeni topladı. Tutumlu biri olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen Şefkatli'nin bacak dekolteli pozunu gören kaynanası Derya Tuna, gelinine beğeni ve kalp yağdırdı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli tarzıyla beğeni topladı! Derya Tuna pas geçmedi

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımıyla mest etti. İdo Tatlıses ile mutlu evliliğini devam ettiren Yasemin Şefkatli Derya Tuna'nın çocuk isteğini erken buluyordu. Son dönemde iddialı kareleriyle dikkat çeken yeni gelin tarzıyla kaynanasından beğeni aldı.

90'lar tarzıyla kamera önüne geçen güzel isim yırtmaçlı eteğiyle boylu boyunca poz verdi. Güzelliğiyle beğeni toplayan İdo Tatlıses'in eşine Derya Tuna da kalp emojileri yağdırdı.

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Şefkatli geçtiğimiz günlerde çok fazla harcamadığını söyleyerek; tutumlu biri olduğunu dile getirdi.

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İbrahim Tatlıses

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