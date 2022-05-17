İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti

Sesi ve tarzıyla dikkat çeken Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak'ın kızıdır. Son zamanlarda müzik kariyerinde aktif olarak ilerleyen Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Dilan Çıtak'ın Instagram pozları görenleri şaşırttı.

DİLAN ÇITAK'I BİR DE INSTAGRAM'DA GÖRÜN

32 yaşındaki Dilan Çıtak'ın Instagram'da 303 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyada aktif olan Çıtak, geçtiğimiz günlerde amuda kalktığı pozunu paylaşmıştı.

O poza, "Tepetaklak olduk", "Çok iyisin" gibi yorumlar geldi.

Tarzıyla dikkat çeken Çıtak geçtiğimiz gün mini elbiseli pozuyla binlerce beğeni almıştı.

İşte Dilan Çıtak'ın Instagram pozları...



