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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti

17.05.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kal Benim İçin, Maalesef, Çık Dışarı gibi parçaları seslendiren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, müzik kariyerinde ilerliyor. Zaman zaman televizyon programlarında da yerini alan Dilan Çıtak'ın Instagram pozlarına bakan bir daha bakıyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti

Sesi ve tarzıyla dikkat çeken Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak'ın kızıdır. Son zamanlarda müzik kariyerinde aktif olarak ilerleyen Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Dilan Çıtak'ın Instagram pozları görenleri şaşırttı.

DİLAN ÇITAK'I BİR DE INSTAGRAM'DA GÖRÜN

32 yaşındaki Dilan Çıtak'ın Instagram'da 303 bin takipçisi bulunuyor.

İbrahin Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti

Sosyal medyada aktif olan Çıtak, geçtiğimiz günlerde amuda kalktığı pozunu paylaşmıştı.

İbrahin Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti

O poza, "Tepetaklak olduk", "Çok iyisin" gibi yorumlar geldi.

İbrahin Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti

Tarzıyla dikkat çeken Çıtak geçtiğimiz gün mini elbiseli pozuyla binlerce beğeni almıştı.

İbrahin Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti

İşte Dilan Çıtak'ın Instagram pozları...

İbrahin Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti

İbrahin Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti

İbrahin Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla yaktı geçti


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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