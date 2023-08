İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Babası ile sorunları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak şimdi de teyzesinin vefatıyla sarsıldı. Son dönemde babasıyla anılmaktan rahatsızlık duyan Dilan Çıtak acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Teyzesine duygusal bir mesajla veda eden Dilan Çıtak acısını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı teyzesinin fotoğrafını paylaşarak şu sözleri not düştü; "Çocukluğum. Barkın teyzem, güzel Barkom. Her derdimizde ilk koştuğumuz evin sultanı. Hep beraber ailecek, her derdimizi paylaşmalarımız. Seni çok seviyorum. Huzurlu uyu."

Dilan Çıtak ve annesi Işıl Çıtak ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Ünlü şarkıcıya sosyal medyada başsağlığı mesajları yağdı.