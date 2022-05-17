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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

17.05.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz akşam uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile nişanlandı. Dilan Çıtak'ın nişan için tercih ettiği saç modeli ise sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medyada Müge Anlı taklitleriyle tanınan Tansu Dayan da konuya dair yaptığı paylaşımla olay oldu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yıllar sonra ortaya çıktı ve babasıyla ilişkisini düzeltti. 4 yıldır kendisi gibi müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz akşam nişanlandı. İbrahim Tatlıses kızının nişan töreninde yüzükleri taktı.

Kabarık kıvırcık saçlarıyla tanınan Dilan Çıtak'ın saç modeli sosyal medyanın diline düştü. Dilan Çıtak'ın saç modeli dalga konusu olunca Müge Anlı taklitleriyle tanınan Tansu Dayan da hemen bir paylaşım yaptı.

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Tansu Dayan kedi tırmala tahtasını saçına koyarak "Kız nişan için saçını süpürge etmiş" yorumunda bulundu. Dilan Çıtak da bu espriye "Ya haha" yanıtını verdi.

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Dilan Çıtak'ın saçlarına "Saçımın kalanına param yetmemiştir" yorumları da yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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