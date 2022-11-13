MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

13.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak daha önce yaptığı açıklamada saçlarına en son 8-9 yaşlarında fön çektirdiğini söylemişti. İbrahim Tatlıses'in kızı bir değişiklik yapıp saçlarına fön çektirdi. Dilan Çıtak'ı görenler "Eski halin daha iyi" yorumlarında bulundu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

Düğünüyle bir süredir gündemde olan Dilan Çıtak kısa süre önce Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmıuştu. Çağlayan, şarkıcı Dilan Çıtak'a "Saçlarını nasıl yıkıyorsun?" diye soru yöneltmişti.

Saçlarını iki günde bir yıkadığını söyleyen Dilan Çıtak, "Babamın da saçları böyleydi, bonustu gençken" demişti. Dilan Çıtak kuaföre gitmediğini söyleyerek "Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı, 3 kişi fön çekmişti saçıma" diyerek şaşırtmıştı.

1

Saçlarıyla dikkat çeken Çıtak imaj değiştirdi. Saç rengini değiştiren İbrahim Tatlıses'in kızı saçlarına bir de fön çektirdi.

2

Dilan Çıtak'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. 'Sevdim sanki' diyen Tatlıses'in kızını görenler "Kıvırcık daha iyi" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk kısa sürdü! "Kafalarımız uyuşmadı"Aşk kısa sürdü! "Kafalarımız uyuşmadı"
Didem Soydan'dan frikik! Takipçileri var mı yok mu anlamadıDidem Soydan'dan frikik! Takipçileri var mı yok mu anlamadı
Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem olduÜnlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak

En Çok Okunan Haberler

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'

Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor! Edis'ten yanıt gecikmedi

Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor! Edis'ten yanıt gecikmedi

Duş pozuna yorum yağdı! "Böyle fotoğraflar..."

Duş pozuna yorum yağdı! "Böyle fotoğraflar..."

İlginizi Çekebilir

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.