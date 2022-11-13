İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

Düğünüyle bir süredir gündemde olan Dilan Çıtak kısa süre önce Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmıuştu. Çağlayan, şarkıcı Dilan Çıtak'a "Saçlarını nasıl yıkıyorsun?" diye soru yöneltmişti.

Saçlarını iki günde bir yıkadığını söyleyen Dilan Çıtak, "Babamın da saçları böyleydi, bonustu gençken" demişti. Dilan Çıtak kuaföre gitmediğini söyleyerek "Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı, 3 kişi fön çekmişti saçıma" diyerek şaşırtmıştı.

Saçlarıyla dikkat çeken Çıtak imaj değiştirdi. Saç rengini değiştiren İbrahim Tatlıses'in kızı saçlarına bir de fön çektirdi.

Dilan Çıtak'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. 'Sevdim sanki' diyen Tatlıses'in kızını görenler "Kıvırcık daha iyi" yorumlarında bulundu.



