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İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendi

02.05.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 5. kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlenen İbrahim Tatlıses haberi programından verdi.

İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendi

İbrahim Tatlıses, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturdu. Ünlü türkücü, evlendiğinizi İbo Show’da açıkladı.

Yıllar sonra yeniden ekranlara İbo Show ile dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza atıp beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı.

İBRAHİM TATLISES: "MUTLUYUM"

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

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AİLE İÇİNDE BİR NİKAH

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, 'Evet' cevabının ardından da ikilinin dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

26 yaşındaki Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'le dünya evine girdi. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçı, sevgilisi Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses İbo Show
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