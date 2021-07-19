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İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’nın fotoğrafını çekti

19.07.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses bir süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile beraber. İkili, Bodrum’da tatil yapıyor.

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’nın fotoğrafını çekti

İbrahim Tatlıses, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde aşka gelen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Gülçin Karaya Instagram'ı aktif kullanıyor.

“BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ”

İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Tatlıses, programın ardından yaptığı açıklamayla ise olayın perde arkasını anlatmıştı. Tatlıses, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" diyerek sözlerine açıklık getirmişti.

Ekran Alıntısı

Yeni paylaşımda bulunan Gülçin Karakaya, bu karesini, 'İbrahim Tatlıses gözüyle' diyerek Instagram hesabının story bölümünden paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
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