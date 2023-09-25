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  4. İbrahim Tatlıses Pınar Deniz'e dayanamadı! "Bitirdin beni"

İbrahim Tatlıses Pınar Deniz'e dayanamadı! "Bitirdin beni"

25.09.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkılarıyla hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Twitter hesabından paylaşım yapan Tatlıses'in Yargı dizisiyle ilgili yorumu dikkat çekti.

Aramam, Ayağında Kundura, Dom Dom Kurşunu, Bir Kulunu Çok Sevdim gibi başarılı şarkılarla hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses sevilen isimler arasında yer alıyor. Twitter hesabını aktif kullanan Tatlıses son paylaşımıyla gündem oldu.

"Pınar Deniz bitirdin beni kızım ya" diyen Tatlıses paylaşımında "Ne Yargı'ymışsın be arkadaş! Bütün ekibi tebrik ediyorum başarılarınız daim olsun arkadaşlar" cümlelerine yer verdi.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde başrolleri Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor.

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Dizide Pınar Deniz Ceylin karakterine Kaan Urgancıoğlu ise Ilgaz'a hayat veriyor.

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İbrahim Tatlıses Pınar Deniz Yargı dizisi karakteri

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