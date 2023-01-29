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İbrahim Tatlıses tehdit sonrası hemen şikayetçi oldu! "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim"

29.01.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı saldırı sonucu ölümden dönen İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit yakınlarını korkuttu. Türkücüye ulaşamayan bir kişi "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim" deyince avukatlar hemen harekete geçti. Tatlıses'in avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Tatlıses tehdit sonrası hemen şikayetçi oldu! "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim"

İbrahim Tatlıses'e beklenmedik tehdit şirketini harekete geçirdi. Türkücüye ait prodüksiyon şirketine gelen telefon tedirginlik yarattı. İstanbul Kağıthane'de bulunan Tatlıses Prodüksiyon şirketine bir arama geldi. 53 yaşındaki Ercan Y., isimli kişi İbrahim Tatlıses'e ulaşmak istediğini söyledi.

Şirket çalışanı ünlü sanatçıyı neden aradığını sorduğunda Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. Sabah't yer alan iddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' şeklinde konuştu.

Aldığı tehditler sonrası şoke olan genç kadın durumu ünlü şarkıcı ve avukatlara bildirdi. Şirket avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞİİRLERİ OKUTMAK İÇİN ARAMIŞ

Savcılığa yapılan suç duyurusunda söz konusu tehdit olayının ortaya çıkması için şirketin sabit hattında bulunan kayıtların incelenmesi talep edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şirketi arayarak tehditler savuran kişinin Ercan Y., olduğu tespit edildi. Şüpheli ifadesinde İbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri okuması için ulaşmaya çalıştığını söyledi.

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Şüpheli ifadesinin devamında şirketi aradığını kendilerini İzmir'e yönlendirdiğini ve daha sonra İzmir'de bulunan kebapçı dükkanını aradığında telefondaki kişilerin şiirlerini alıp İzmir'e gelmesini istediklerini söyledi. Söz konusu 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' cümlesini kurmadığını ifade eden Ercan Y., suçlamaları kabul etmedi.

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Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin üzerine atılı 'Tehdit' suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ercan Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.


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