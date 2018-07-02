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İbrahim Tatlıses'ten açıklama 'Gelebilecek her türlü tehdit ve saldırıya...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ölüm tehditi alması nedeniyle savcılığa başvurduğu haberiyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses, 'Herkes şunu bilsin ki; çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur' dedi.

İbrahim Tatlıses'ten açıklama 'Gelebilecek her türlü tehdit ve saldırıya...'

Savcılığa başvurduğu şeklinde çıkan haberin oğlunu koruyamadığı ve kendisini aciz gösterdiği şeklinde bir eleştiride bulunan Tatlıses, Instagram hesabından paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun dikkatine;

Geçtiğimiz gün oğlum İdo ile ilgili yaşanan tehdit olayının basına yansımış olduğunu görmüş bulunmaktayım. Bu tehdit her baba gibi tabiki de beni de üzmüş ve etkilemiştir. İbrahim Tatlıses olarak ben zaten bütün evlatlarımın can ve mal güvenliğini korumak için elimden geleni yıllardır yapıyorum. Fakat olayın basına yansıyan halinden bir acziyet içinde olduğumuz izlenimi çıkmaktadır. Herkes şunu bilsin ki; çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur! Biz kanun ve nizamlara olan saygımızdan dolayı, Yüce Türk Adaletine bilgi vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak gördük. Bu durumun yanlış anlaşılmaya mahal verecek şekilde haber yapılması bu açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda medya organlarından böylesine hassas bir olayın haberini yaparken daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Saygılarımla
İbrahim TATLISES”

tatlıses

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses İdo

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