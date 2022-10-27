İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba videosu! "Kimse senle gurur duymuyor"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden ve partisinden istifa etmesi türkücü İbrahim Tatlıses'i sinirlendirdi. Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye katılması sonrası geçmiş dönemlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı da olan İbrahim Tatlıses sert ifadeler kullandı.

Tatlıses bir paylaşımında "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako'nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin" demişti.

Tatlıses Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bir videosunu paylaşarak şunları yazdı:

"AK Parti - Saadet - Partisi - İYİ PARTİ şimdi sıra CHP'de galiba. Bütün partilerle de gurur duyuyorsun. Üstü kalaylı altı vay vaylı TenekeFako."

TATLISES DAHA ÖNCE TEBRİK ETMİŞ

Tatlıses'in paylaşımı sonrası, 2017'de Fakıbaba'yı bakan olmasından dolayı tebrik ettiği tweet gündem oldu. Söz konusu paylaşımda, "Sevgili hemşehrim Ahmet Eşref Fakıbaba'yı bakanlığından dolayı tebrik ediyorum. Sayın Bakanım çok mutlu oldum, başarılar diliyorum" deniliyordu.



