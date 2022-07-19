İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna'ya: Sen benim ana kraliçemsin

İbrahim Tatlıses'in eski sevgilisi Derya Tuna, 57 yaşına girdi. Tatlıses her zaman yerinin ayrı olduğunu söylediği Tuna'nın doğum gününü kutladı.

Tatlıses paylaşımında, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Sen hem İdo'nun anası hem de benim ana kraliçemsin…" notunu ekledi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın 18 yıllık birlikteliğinden İdo adında bir oğlu var. İkilinin şarkıcı oğlu İdo Tatlıses de annesinin yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. İdo Tatlıses, annesiyle eski fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına ise, "İyi ki doğdun annem" notunu ekledi.



