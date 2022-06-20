İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e olay suçlama: Vurulduğum gün şirketin kasasındaki parayı boşalttı!

İbrahim Tatlıses, 'Babalar Günü'nde "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır" paylaşımı yaptı. Bu sözler küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme olarak algılandı. Ahmet Tatlıses'in annesi Adalet Sara ise sayfasında olay bir paylaşım yaptı.

Adalet Sara paylaşımında "Babalar Günü'ymüş… Hangi 'Babaların Günü' kutlu olsun; anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapmadan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… 'Namus davası' diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin... Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların... Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların... Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin.... Bugün 'Babalar Günü'ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve baba gibi annelerin günü kutlu olsun" yazdı.

"3 BİN MAAŞ YETMİYORMUŞ"

Bu paylaşımlar sonrası İbrahim Tatlıses eski eşine de kızarak "3 bin maaş yetmiyormuş, senin bende ne hakkın var? Kiranı ödüyorum 45 senedir ayrıyım senden bina yaptırdım sana" dedi.

İBO'DAN AĞIR SÖZLER!

İbrahim Tatlıses canlı yayında büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e ağır ithamlarda bulundu. İbrahim Tatlıses ‘Beyaz Magazin’ programında şunları söyledi:

"Hiçbir çocuğumu ihmal etmem! Ben çocuklarımdan razıyım bir tek en büyük eşek hariç. Eşek diyorum çünkü eşek yani. Bir insana 7 dükkan verirsin de yedisini de batırır mı? İsmini bile anmak istemiyorum. -Vurulduğum gün şirketin kasasındaki parayı boşalttı! Neden İdo yapmıyor Dilan yapmıyor Melek yapmıyor?"

"DOMUZ YAĞI SÜRMÜŞLER"

İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyordu. Tatlıses ilişkisinin bitme sebebi olarak da kendisine yapılan büyüyü gösterdi. İbrahim Tatlıses açıklamasında "Kız 48 kiloya düşmüş kahroluyorum. Ona ev aldım araba aldım daha da alırdım ama o kara peçeli ve oğlu var ya evime domuz yağı sürmüşler" dedi.



